Este jueves Toei Animation liberó el último teaser trailer de la película de Slam Dunk, que traerá de nuevo a la pantalla al equipo de la Preparatoria Shohoku, junto al protagonista Hanamichi Sakuragui.

La pieza se extiende sólo por 15 segundos y muestra a Akagui, Rukawa, Mitsui, Ryota y Hanamichi ya totalmente en cancha, situación que deja entrever que la cintra tendría relación con el Campeonato Nacional.

A inicios de noviembre se había entregado una pincelada de esto en el trailer de la película, que mostraba al equipo en plena competencia, además de algunos recuerdos de infancia.

La cinta tendrá por nombre The First y está animada en 3D, un formato muy distinto al que se vio en la serie de 101 capítulos. No obstante, los personajes conservan sus características físicas.

Vale decir que el animé de la década de los 90 quedó incompleto, en relación al manga, ya que dejó afuera al torneo que reúne a los mejores equipos y jugadores de Japón.

Debido a esto, en 2019 se liberó una encuesta en Japón, donde se le preguntó a miles de personas qué producción querían volver a ver en pantalla. La historia de Takehiko Inoue lideró por amplio margen.