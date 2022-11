Este viernes Toei Animation presentó el primer trailer de la esperado película de Slam Dunk, la cual se estrenará el próximo 3 de diciembre en Japón. La cinta está inspirada en el manga de Takehiko Inoue, aunque no se conoce si tendrá relación directa con la serie animada de los 90.

De acuerdo a lo que se puede observar en la pieza audiovisual, estarán presentes los cinco integrantes del equipo de la Preparatoria Shohoku: Akagui, Ryota, Mitsui, Rukawa y Hanaichi Sakuragui.

La cinta tendrá por nombre The First Slam Dunk y está animada en 3D, un formato muy distinto al que se vio en la serie de 101 capítulos. No obstante, los personajes conservan sus características físicas.

Por otro lado, una de las situaciones que llama la atención, si se compara con la trama original, es el aparente rol de liderazgo en que se observa en Ryota, por sobre el resto de sus compañeros.

Se acerca el campeonato nacional en Slam Dunk

Por décadas el deseo de los fans es que el Campeonato Nacional sea animado. Las esperanzas crecieron en el momento que se anunció la cinta, aunque su trama es algo que se ha guardado bajo siete llaves.

No obstante, hay algunos detalles que pueden hacer pensar que la película tratará sobre este torneo. Uno de ellos tiene relación con el propio Hnamichi, quien luce su pelo corto y porta sus zapatillas modelo ‘Jordan’, las cuales adquirió sobre el final de la serie.

Asimismo, varias animaciones del trailer son muy similares a las imágenes del manga durante el partido que enfrentó a Shohoku con Sannoh, considerado el mejor equipo de Japón.

A eso hay que tomar que el clip muestra una escena de entrenamiento en la playa, mismo lugar hasta donde llegan algunos integrantes del equipo tras la finalización del torneo.

Por ahora, sólo queda esperar a si Toei Animation nos sorprende con su apuesta.