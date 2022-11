La exconvencional Tere Marinovic salió en defensa de Cecilia Bolocco tras la polémica que generaron sus comentarios acerca de las tallas de ropa y el peso.

“¡Hipócritas! Cecilia Bolocco dijo una obviedad”, sentenció la licenciada en filosofía a través de su cuenta de Twitter.

Recordemos que la exMiss Universo se encontraba haciendo una transmisión en vivo en Instagram, cuando una seguidora le preguntó por tallas grandes en sus colecciones.

“Este (blusón) llega hasta el Extra Large y van a ver lo grande que es”, explicó. “Así que yo no sé, si quieren más grande que Extra Large -pensando que esto es M-, si creen que necesitan más tallas, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿Ya?“, aseveró Bolocco.

“Se los digo con todo mi amor, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no“, añadió.

Marinovic se cuadra con Bolocco

De acuerdo a la opinión de Marinovic: “1. es mejor no estar muy gorda (tbn. porque hace mal) y 2. Porque uno se ve menos atractiva (cuestión que a las mujeres nos importa)”.

“Hagan ostentación de su indignación moral, pero se ven patéticos mintiendo”, cerró su mensaje.

Cecilia Bolocco dijo una obviedad: 1. Es mejor no estar muy gorda (tbn. porque hace mal) y 2. Porque uno se ve menos atractiva (cuestión que a las mujeres nos importa).

Los comentarios a sus palabras no tardaron en llegar. “Una guea (sic) que me carga que me digan, es que uno tiene que estar linda pa complacer al hombre”, sentenció una tuitera.

Marinovic replicó: “Te puede cargar, pero lo cierto es que en los hechos y por siglos, hemos hecho y seguiremos haciendo cosas para vernos atractivas (para los hombres, el marido, el pololo, etc)”.

Un tuitero, en tanto, se sumó a la discusión asegurando que lo dicho por Marinovic no siempre es cierto. “Ser delgada no significa que sea más atractiva que alguien gorda. Hay que terminar con este estereotipo hacia las mujeres”, escribió.

Por supuesto, Marinovic no se quedó callada. “Ok, si te parece correcto dar esa batalla, hazlo. Pero que no sea armando un escándalo por afirmaciones triviales y bastante obvias, además”, sentenció.

Los dichos de Bolocco no solo desataron reacción en Marinovic, sino que han sido muchos quienes se han sumado al debate, incluyendo a Patricia Maldonado y la cantante Christell.