Amaia Montero fue captada saliendo de una clínica de salud mental de Navarra, España, hace un día. La cantante estuvo internada poco más de un mes en el lugar, luego de haber sufrido una crisis a mediados de octubre.

Las imágenes fueron difundidas por la revista española Semana, y se ve a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh dirigirse hacia un vehículo con un semblante serio e inexpresiva.

De acuerdo a lo que exponen medios de ese país, Montero fue retirada del lugar por su hermana Idoia, quien semanas atrás había confirmado que la cantante atravesaba un complejo momento.

Por lo pronto, fuentes cercanas a la artista aseguran que ella se encuentra mejor y buscaría una nueva oportunidad en la música.

“Es su mayor ilusión y está volcada en el curro (trabajo) y en que todo salga bien”, detallan.

Crisis de Amaia Montero

Fue el pasado 14 de octubre que la española preocupó a todos sus fans al publicar una foto en blanco y negro en Instagram, donde lucía irreconocible.

Esto fue acompañado de un mensaje que decía: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Asimismo, al ser consultada por un amigo respecto a su estado emocional la cantante respondió, en la misma red social, que estaba “destruida”.

Tras eso varios de sus amigos le enviaron mensajes de apoyo y amor, dejando entrever que estaba atravesando por una profunda crisis.

Hay que señalar que Amaia Montero dejó La Oreja de Van Gogh en 2007, para iniciar una carrera como solista. No obstante, no ha logrado obtener la popularidad de antaño.