Preocupación generó, el pasado viernes, la cantante española Amaia Montero. Esto debido a una foto que publicó en redes sociales, donde se le veía con aspecto desmejorado. Cercanos indicaron a medios españoles que la situación es de cuidado.

Junto a la imagen, que llevó a gran cantidad de reacciones en Instagram, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh indicó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Lo anterior dio inicio a todo tipo de especulaciones respecto al estado de salud de la compositora. De hecho en medios de aquel país se interpretó esto como una “llamada de auxilio”.

Este lunes, en conversación con el canal Antena 3, su hermana Idoia Montero aseguró que el estado de la cantante no es el mejor, aunque evitó entregar mayores detalles.

“No está pasando por su mejor momento. Si tiene algo que decir, lo dirá la propia Amaya, y en este caso su representante”, indicó.

Por otro lado un periodista llamado Aurelio Manzano, cercano a Montero, aseguró que las imágenes no formaron parte de una campaña de marketing, como se había especulado en los últimos días.

“Hay mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud. Un mal momento. Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”, expresó.

Asimismo, Manzano descartó que haya existido un hackeo al perfil de la artista durante aquel día, situación sobre la cual también se especuló en España.

Por su lado, la cantante no ha vuelto a realizar publicaciones en sus redes sociales durante los últimos días.