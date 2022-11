Conocidos son los videos que Helhue Sukni publica a diario en sus redes sociales, donde suele contar anécdotas de su vida, trabajo y entorno familiar. En el último dio cuenta de un supuesto comentario que recibió de parte de una jueza.

De acuerdo a lo que expuso la abogada, aquello ocurrió después de una audiencia, donde la magistrada se habría referido al atuendo que lucía mientras trabajaba.

“El otro día, aunque ustedes no lo crean, estaba con una polera igual a esta, como de seda o satín y una magistrado dice: ‘Ay, la Helhue anda con pijama’. Yo justo había salido y se quedó una de mis abogadas”, indicó.

Sin ir más lejos, fue aquella colega quien le informó lo ocurrido durante el fin de la jornada: “Ella me escribió por chat ‘oye, la magistrado dice que tú andas con pijama”.

Fue ante eso que, según indicó, decidió acercarse hasta la jueza: “Sabe que yo no ando con pijama, porque mire, la polera es igual al sostén, porque yo siempre uso sostenes que le vengan a la polera”.

Helhue concluyó su testimonio asegurando que la profesional le expuso: “parecía un babydoll”, cuestión que ella negó tajantemente.

Hay que señalar que, a inicios de este mes, la abogada había señalado que estaba atravesando por un complejo momento personal.

“La tía Helhue después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión y todos ustedes tienen que saber que no todo lo que brilla es oro”, expresó.

“La tía Helhue también pasa por momentos de angustia. No me dan ganas de hacer nada, me dedico sólo a trabajar, pero la verdad amigos es que no he estado bien“, agregó.