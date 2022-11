Helhue Sukni suele ser relacionada a videos para ‘levantar el ánimo’ en redes sociales, donde cuenta sus anécdotas e historias relacionadas a su trabajo como abogada.

No obstante, la figura pública preocupó a sus seguidores con su último video, al asegurar que últimamente ha estado atravesando por periodos de angustia a y depresión.

“La tía Helhue después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión y todos ustedes tienen que saber que no todo lo que brilla es oro”, expresó.

“La tía Helhue también pasa por momentos de angustia. No me dan ganas de hacer nada, me dedico sólo a trabajar, pero la verdad amigos es que no he estado bien“, agregó.

Situación de Helhue Sukni

Con un aspecto que denotaba algo de tristeza, la abogada dejó entrever que ha estado pasando por instantes de bastante soledad.

“Le estoy haciendo un video porque ya no quiero ser más egoísta y no dejarlos a ustedes disfrutar de mis estupideces, si a ustedes les gusta la tía Helhue porque habla puras huevadas (sic)”, aseveró.

“Y no quiero dejarlos tristes, porque yo sé que le subo el ánimo a mucha gente (…) Pero a mí, ¿quién me sube el ánimo? Nadie po”, concluyó.

Hay que señalar que, meses atrás, Helhue Sukni había asegurado estar triste debido a que todas sus hijas habían abanado el hogar familiar, para iniciar vidas independientes.