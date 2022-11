En una ceremonia de carácter íntimo, rodeado de familiares y amigos, el periodista Ignacio “Nacho” Gutiérrez celebró su matrimonio este fin de semana tras casi 10 años de relación.

Así lo reveló el propio conductor en redes sociales, donde compartió fotografías de algunos de los invitados al rito a casi cinco meses de haber formalizado su vínculo.

“Mi mamá y mi querida Tia Yiya están especialmente felices con la visita de mi primo @tommydtlibero y su señora Stefania. Vinieron por unos días desde #Milán a celebrar nuestra fiesta de matrimonio”, escribió Gutiérrez en Instagram, junto a un set fotográfico.

“Han sido días muy especiales y le agradezco a mis cercanos por el infinito amor y quiénes no conozco y me escriben o paran en distintos lugares para abrazarme y desearnos lo mejor”, agregó Ignacio “Nacho” Gutiérrez.

Entre los invitados a la fiesta destacaron María Luisa Godoy, Ingrid Cruz, Francisca García-Huidobro, Pamela Díaz y su pareja Jean-Philippe Cretton.

En un video publicado también en Instagram, se ve al periodista declamar sus votos a su pareja: “Prometo amor incondicional, fidelidad absoluta. Prometo mantener ese trato cariñoso que marcan nuestros casi 10 años. Prometo convertirte, quizá ya lo eres, en el hombre más amado. Ojalá lo seas”.

“Prometo no cocinar, prometo no pasar la aspiradora, prometo no despertar temprano los domingos. Prometo no dejar la ropa tirada por todos lados y dejarla en el canasto… Es harto”, añadió Nacho Gutiérrez en uno de los pasajes lúdicos de la boda, donde vistió el mismo traje azul que su esposo.