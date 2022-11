La comunicadora aseguró que no es efectivo que su salida de Chilevisión se haya dado en malos términos. Asimismo, tampoco existirían acercamientos con TVN.

Varios son los rumores que se han centrado en Millaray Viera tras su abrupta salida de Chilevisión, la cual comunicó ella misma a inicios de esta semana. En una entrevista con La Hora, la presentadora entregó su versión.

Fue Andrés Baile, en el programa Sígueme y te sigo, quien sostuvo que Viera habría dejado la estación privada por un tema salarial, habiendo exigido un incremento en sus ingresos.

“Habría pedido un aumento considerable de su sueldo. Ella ganaba ocho millones de pesos mensuales. Y habría pedido 12 millones de pesos mensuales. Y le dijeron, ‘Millaray, muchas gracias por tu participación"”, afirmó el comunicador.

Ante esto, la también hija de Gervasio Viera descartó que su salida de Chilevisión se haya dado en un mal tono o por presiones respecto a su sueldo mes a mes.

“Se han dicho tantas cosas y eso no es real. La salida fue en los mejores términos posibles y eso lo podrán confirmar los ejecutivos del canal”, expresó.

“No me voy por esas cosas que están diciendo. Propuestas hay, pero no hay nada cerrado. Por ahora quiero aprovechar estos días de recuperarme yo. Cuando mi corozoncito esté bien voy a tomar la mejor decisión”, agregó.

¿Millaray Viera a TVN?

Otra rumor respecto a la comunicadora indicó que su salida fue para llegar a TVN, específicamente al matinal Buenos Días a Todos, como parte del reemplazo a Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar.

No obstante, de acuerdo a fuentes de BioBioChile, la situación no sería tal, ya que aquel espacio estaría cubierto al menos hasta fin de año y no existirían acercamientos con Viera.

Vale señalar que por días también se especuló con que Diana Bolocco, exanimadora de Mucho Gusto, habría tenido conversaciones con el canal estatal.