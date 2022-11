La comunicadora anunció que deja la estación privada luego de un periodo de cuatro años. No dio luces de nuevos proyectos.

Este martes Millaray Viera comunicó a través de redes sociales que deja Chilevisión luego de cuatro años en la señal.

“Quería contarles que tomé la difícil decisión de dejar el canal que ha sido mi hogar durante los últimos cuatro años, en busca de nuevos desafíos y nuevos horizontes profesionales”, aseguró.

“Siento una profunda emoción, y harta pena, por dejar de compartir todos los días con los equipos que han sido mi familia durante estos últimos cuatro años. Junto a mis amigos de Sabingo y Yo soy vivimos momentos inolvidables, tanto en lo personal como en lo profesional: tantas largas jornadas de grabación, tantos viajes por todo Chile, tantas risas y tantas experiencias, hermosas y también difíciles, que quedarán siempre en mi memoria”, agregó.

“Fui muy feliz en este lugar gracias a ellos, y todo lo que hoy soy profesionalmente, todo lo que he aprendido y lo que he crecido en estos años, se lo debo antes que nadie a mis compañeros, que, con su cariño, paciencia y generosidad, me ayudaron a encontrar mi camino”, comentó.

“Los voy a echar mucho de menos, a todos: a mis amigos de producción, cámaras, audio, maquillaje, vestuario, limpieza, los conductores de las van y tantos otros. A todos ustedes, compañeros, me los llevo en un lugar muy especial de mi corazón”, concluyó.

Hay que señalar que, en el último periodo, Millaray había estado a cargo de espacios como Sabingo y Yo Soy.

La animadora estuvo presente, el pasado fin de semana, en el festival Primavera Sound, al cual asistió junto a su hija y exesposo, Álvaro López.