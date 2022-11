Un tenso momento vivieron el pasado martes Savka Pollak y Mauricio Israel en el programa Sígueme y te sigo de TV+. La animadora había asistido al espacio para hablar de la millonaria deuda de pensión de alimentos que su expareja mantiene con ella.

Fue en ese instante que los dos rostros de televisión tuvieron un intenso intercambio de opiniones, hasta que Israel decidió retirarse del estudio.

No obstante, al cabo de unos minutos el comentarista deportivo volvió al lugar y realizó una especie de descargo, apuntando hacia su exesposa.

Descargo de Mauricio Israel

En este sentido, el exrostro de Mega expresó que cumple con sus obligaciones de pago de pensión, pero no puede ver a su hija con regularidad.

“Es cierto que la dejé abandonada desde un punto de vista emocional. Ella me visitó en Israel y cada vez que vengo a Chile y este año no la he podido ver. Yo no puedo ver a mi hija”, indicó.

“Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija y lo digo mirando de frente a la cámara, nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá y nada me gustaría más que estuviese conmigo. Aquí se instalan temas y siempre he estado expuesto a que me juzguen por ‘caricaturas”, agregó.

Hay que señalar que, a inicios de semana, Pollak había señalado que su exmarido mantenía una deuda de 100 millones de pesos por concepto de pensión.

Por lo anterior, en el set indicó que no podía compartir con su colega: “No puedo estar con este señor al lado. Me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto”.