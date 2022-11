Un complicado momento vivió el programa Sígueme y te Sigo la tarde de este martes, luego de que Savka Pollak y Mauricio Israel tuvieran un tenso encuentro que provocó incluso que el comentarista deportivo abandonara el espacio.

Específicamente, la presentadora de televisión fue invitada al programa para hablar sobre la millonaria deuda por pensión de alimentos que tiene su ex pareja que, según contó días atrás, superaba los 100 millones de pesos.

Específicamente, Pollak hablaba de dichos pagos impagos, cuando aseguró que “el no pago de pensión alimenticia es un acto de violencia. Digamos las cosas como son, no es buen padre porque lo saca a pasear el domingo, le compra un chocolate o participa de las actividades escolares”.

“Y no es una buena madre quien no deja ver a los hijos al padre. Porque siempre hablan del papá”, lanzó entonces Israel, a lo que la comunicadora decidió responder interrumpiendo al rostro de TV+.

“Todos los papás dolidos contestan eso, es súper normal”, menciona, a lo que ambos comienzan a discutir a la vez. Entonces, Pollak exclama molesta que “un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho del tema”.

“¿Ese es el problema conmigo?”, lanzó entonces Israel.

“Sí, se me hace difícil, atroz. Para ser honesta, se me hace complicado, porque tú representas todo lo que para mí es súper agresivo: el irse del país y dejar a tu hija chica. Yo vi a tu hija y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación”, aseguró la comunicadora.

El encuentro entre Savka Pollak y Mauricio Israel

Asimismo, Pollak continuó, apuntando que “tú tienes que asumir que esa ha sido tu jugada y no lo defiendas más, porque es indefendible (…) Es el peor escenario que uno puede tener: El que cree que no ha hecho nada, pero ha hecho mucho daño”.

En eso, ambos invitados del programa siguen su discusión, a lo que Israel asegura que Pollak “conoce solo una parte de la historia”, frase que provoca a la invitada a pararse de su asiento.

“Gracias por la invitación, pero no puedo estar con este señor al lado. Me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto. No que se manden a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga”, aseguró mostrándose dispuesta a dejar el set.

Ante esto, Israel y el resto de los panelistas tratan de convencerla a quedarse, recibiendo negativas por parte de la ex conductora de Video Loco.

“¿Sabes qué?, prefiero yo salir del espacio, que se quede ella”, asegura el comentarista para abandonar de inmediato el set.

El regreso del comentarista deportivo

Pese a que Israel desapareció de las cámaras, la discusión continuó por unos momentos para que luego el animador del programa, Francisco Kaminski, decidiera continuar con la conversación en torno a lo vivido por Pollak.

Así, luego de que la conductora de televisión dejara el programa, Israel volvió a su puesto, a lo que Kaminski quiso saber su postura ante el cruce entre él y la otra invitada.

“Lamento la situación que se produjo, ella entró muy prejuiciada y la entiendo, tiene la versión de un lado, no tiene las dos versiones y no importa, está bien”, aseguró Israel.

Asimismo, Mauricio Israel aseguró que Savka Pollak “tiene un tema, se lo respeto y vieron que traté de decir cosas para apoyar su tesis, pero, sin embargo, venía prejuiciada y al final lo dijo”.

Ante esto, los panelistas del espacio aclararon que en ningún momento Pollak sabía que él estaría en el mismo espacio, cosa con la que Israel concordó.

“Me vio y se molestó simplemente (…) De mí se han dicho muchas cosas y nunca he podido defenderme, a mi hija jamás le ha faltado un centavo nunca”, explicó.

Asimismo, aseguró que su hija “recibió el apoyo de mi familia, mío y todo el apoyo que ha podido recibir y que la han dejado recibir, porque muchas veces hay dos versiones de un tema”.