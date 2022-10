Coni Piccoli dio cuenta de una compleja situación que vivió junto a su novio, Nicolás Achá, durante sus vacaciones en Florida, Estados Unidos. La influencer indicó que, en una de las playas, ambos fueron atacados por una mantarraya. El animal marino mordió al joven, quien sangró por varios minutos.

De acuerdo a lo que indicó Página 7, la comunicadora relató en redes sociales parte de lo que pasó mientras ambos disfrutaban del mar en Sarasota. “Una de las weas (sic) más brígidas que me han pasado viajando. Estábamos en el mar y a Nico lo mordió una mantarraya”, expuso.

“Ustedes no están cachando cómo gritaba, no podía caminar, la cantidad de sangre era enferma. A mí, lo que más me llamó la atención fue eso, porque le salía como grifo la sangre”, agregó.

En este sentido, Piccoli aseveró que intentó frenar el sangrado por medio de una toalla, aunque esto no funcionó del todo. Posteriormente ambos fueron ayudados por un matrimonio.

“Después llegaron los de la marina y en verdad fue muy estresante. Nico está bien, con mucho dolor, pero está bien. Había que agregarle adrenalina al viaje”, expuso.

Finalmente, la exanimadora del programa Rojo sostuvo que logró llevar a su novio hasta la habitación del hotel, donde pudo descansar.

Hay que señalar que a mediados de 2021, Coni Piccoli anunció que se casaría con Nicolás Achá. La boda tendría lugar durante 2023, según ella misma confirmó.

“¡Ahora sí! Han sido días hermosos, llenos de amor. ¡Así que me caso po’!”, escribió en ese entonces bajo las imágenes.