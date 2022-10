Esta semana reapareció en redes sociales Claudia Conserva, quien actualmente está en tratamiento para superar un cáncer de mama, el cual fue diagnosticado en junio pasado. Recientemente, su hijo Renato debió responder un comentario que la comunicadora recibió.

Hace algunos días Conserva había compartido una reflexión en medio de su tratamiento, asegurando que “todos sufrimos, el entorno se ve afectado. No es fácil. Lo sé. Lo vivo, lo vivimos. Es Durísimo”.

Fue en aquella publicación que una persona indicó: “Ojalá Claudia Conserva supere el cáncer, pero puta que le ponen color. Hay gente peor y con menos recursos, invisibilizada con esta enfermedad”.

Ante esto Renato expuso un descargo a través de una historia en Instagram, indicando que su madre se había sacrificado bastante durante su vida, para acceder a lo que tiene.

“Mi mamá se ganó hasta el último peso para tener lo que tiene. No heredó ni se le regaló nada. Saliendo de Lo Prado”, expuso el muchacho.

“La injusticia del sistema se desquita con los que prometieron y no cumplieron. Pero bien, como dijo Cristián Sánchez, es una falta de humanidad”, agregó.

Cristián Sánchez también pidió respeto por Claudia Conserva

Hace algunos días Cristián Sánchez también se había referido al mensaje dirigido hacia la animadora, asegurando que debía existir más empatía y sensibilidad.

“Ningún enfermo de cáncer ‘le pone color’. El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes dinero o no. Solo destroza, y no solo al que vive, sino que a toda su familia”, redactó el comunicador.

Asimismo, aseguró que “decir que ‘le ponen color’ es no entender nada, y de una falta de humanidad, empatía y sensibilidad que realmente impacta”.