A través de redes sociales, el periodista de CHV Carlos Grage reveló que logró recuperarse del cáncer de tiroides que lo llevó a tener una cirugía meses atrás. El profesional compartió una fotografía de sí mismo para entonces anunciar la buena noticia.

“Después de varios meses, hoy les cuento la buena noticia: ‘Los marcadores tumorales están indetectables, y los anticuerpos bajan tal como ocurre cuando el paciente está libre de enfermedad"”, comenzó escribiendo, citando a sus estudios médicos.

“Hoy lo puedo decir: Le hemos ganado esta batalla al cáncer. Y lo digo en plural, porque me sentí acompañado por muchos que me hablaron, me escribieron y me apoyaron, pero sobre todo, porque en todo momento estuvo mi amada Javiera Lastra a mi lado, la mujer más fuerte que conocí”, añadió.

Asimismo, también dedicó palabras a quienes “estuvieron: mis papás, mi hermano, amigos de la vida y especialmente mis hijos, que me dieron la razón principal para seguir, y decir ahora que finalmente… esto será una anécdota”.

“Que la felicidad de estar sano se extienda a todos los que lo necesiten”, cerró el comunicador.

En julio de este año, el periodista de CHV reveló a BioBioChile que tuvo una cirugía para extraer su tiroides y con ello, el cáncer que le afectaba. “Lo fundamental era extraer la tiroides. El cáncer estaba encapsulado, y eso indica que no hay más células cancerígenas en ganglios o en otras zonas. Eso es importante”, contó entonces.

De todas formas, el cáncer le dejó una consecuencia para el resto de su vida: “Deberé tomar Levotiroxina en dosis a determinar por el médico, para siempre. Esa es la forma de reemplazar la tiroides que ya no existe en mi cuerpo”.

“Viene un proceso de recuperación de la voz, debido a que la cirugía pasa por zonas complejas relacionadas con los nervios y las cuerdas vocales, pero en mi caso ese proceso avanza bien”, dijo entonces.