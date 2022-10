En entrevista con la revista Sarah, la cantante chilena Nicole recordó uno de los momentos más difíciles que vivió con su esposo, Sergio Lagos, luego de que este recibiera una demanda por paternidad en su contra en 2017.

El momento acabó siendo uno de los más difíciles de su matrimonio porque, además de la demanda, la cobertura de la prensa dejó a toda su familia bajo el ojo público.

Entonces, al recordar aquel momento, la cantante aseguró que “fue súper difícil, súper complejo, súper triste. Pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por amor”.

La cantante fue consultada también respecto a si perdonó a Lagos, cosa que aceptó. “Cuesta mucho, pero sí. Me sentí como una persona que también creció internamente y creo en el amor”.

“Creo que uno no se encuentra en la vida, con muchas personas con las que conectamos realmente. También creo que uno no es perfecto, y que los errores no te definen como persona. Cada uno tiene sus visiones y decisiones, dependiendo de lo que esté viviendo”, reflexionó entonces.

Respecto al motivo por el que decidió continuar con su matrimonio, la artista aseguró que “no hay una forma, no hay solamente un camino en estas situaciones tan complejas”.

“Fue difícil a nivel personal, a nivel de pareja, y encima, no era solo un tema complejo a nivel familiar; la gente también opinaba, no solo por mí, sino también por mis hijos, que era lo que más me complicaba, en términos de exposición”, recordó.

Sobre aquella exposición, Nicole lamentó que “la gente habla mucho sin saber detalles, aunque el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden te genera aprendizajes. A nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años”.

Asimismo, la autora fue consultada sobre cómo se manejó la reconciliación. “No es tan simple, no es una negociación. Es mucho más profundo y cada pareja tiene maneras distintas para solucionar (crisis). Pero definitivamente, no lo sentí como una negociación, es el amor el que prevalece y los compromisos profundos que existen”, dijo.

“Definitivamente fueron muchos años de luchar por ese amor y de entender que tenemos un vínculo muy profundo”, añadió, asegurando que tras aquel episodio “tuve que abrir mi corazón, mi casa, todo”.

En noviembre de 2017, el animador y cantante Sergio Lagos fue demandado por paternidad por parte de una amiga. Ambos tuvieron un encuentro íntimo en 2011, producto del cual quedó embarazada. En mayo de ese año, Lagos y el niño se sometieron a una prueba de ADN para confirmar la paternidad del periodista, la que resultó ser positiva.