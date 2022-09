Se confirmó en los últimos días. Raquel Argandoña finalmente estará en el capítulo de La Divina Comida, donde hablará de diversos aspectos ligados a su vida personal, la política y su extensa carrera en TV. Un hito que la opinóloga quiso compartir fue su recordada pelea con Vivi Kreutzberger, el año 2003 en Vértigo.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, la panelista de televisión además hablará de una grave complicación que tuvo en 2021.

Sobre el primer caso, Argandoña relató: “Ella dijo queremos saber cuánto le cobró por la nulidad a Eliseo Salazar y era una pregunta nada que ver, ella no tenía por qué preguntar eso, si los animadores eran otros y todo el público empezó queremos saber, queremos saber”, recordó.

“Y yo dije no tengo ningún problema en decir cuánto le cobré a Eliseo Salazar por la nulidad, pero primero pregúntame ¿por qué te dejo tu marido por tu prima hermana?”, añadió.

Asimismo, también recordó cómo fue su eliminación de aquel capítulo: “Ya etapa de eliminación, la eliminada es Raquel Argandoña y me fui po, nunca me habían pagado más por ocho minutos de programa”.

Asimismo, la ‘Quintala’ recordó cuál fue la reacción de Don Francisco en ese momento. Contrario a lo que se podría pensar, reprendió a su hija tras el episodio.

“Se puso a llorar ella, pero ella fue la que provocó el cuento. Y Mario se vino al otro día de Miami, porque era el escándalo nacional, y Mario dijo: ‘tú te expusiste a que Raquel te contestara eso”, detalló.

Complicaciones de salud de Raquel Argandoña

Sobre el final la crítica de televisión habló de una complicación de salud que tuvo a fines de 2021, por la cual debió ser operada.

“En octubre me vino una cuestión heavy, mi intestino se me obstruyó, yo ya no daba más, yo lo único que quería era ‘mamá llévame’, le dije a mi hermana está todo claro, aquí están las carpetas, está todo listo”, relató.

“Yo no quería más, el doctor me dijo traté de no operarte, pero vamos a tener que operarte, ‘¿cuándo operamos, mañana?’, no, ahora en 40 minutos más. Yo casi paré la chalupa, yo creo que el estrés y las vivencias que uno tiene te afectan al cuerpo”, añadió.

Asimismo, calificó el pasado año como negativo, considerando además lo que ocurrió con su familia: “Tuve un año de mierda, yo creo que fue todo. No hay familias perfectas, igual la cuestión está como girando y tratando de ser normal, pero igual te afecta (sobre su relación con sus hijos”.