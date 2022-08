Una sentida reflexión compartió la actriz Teresita Reyes ante los ataques que ha recibido en redes sociales debido a su postura política.

La actriz de Machos, quien utiliza activamente su cuenta de Instagram, donde suele compartir fotografía y videos con situaciones de su día a día, compartió un registro donde hablaba de su opción en el próximo plebiscito de salida.

Para ello, publicó un video donde llamaba a sus seguidores a participar en la elección y leer la propuesta de Nueva Constitución: “Chiquillos, tienen que leer la propuesta y ser responsables. Tenemos que votar a conciencia por cualquiera de las opciones […] Yo apruebo… porque sé que nos conviene una nueva Constitución, una nueva mirada al Chile que queremos”, recogió Página 7.

Sin embargo, rápidamente el registro levantó debate y mensajes contra la actriz nacional, puesto que varios usuarios argumentaban que Teresita buscaba incitar a sus seguidores a elegir cierta opción en las elecciones.

Ante los ataques recibidos por Reyes, la mujer decidió subir otro video donde se pronunciaba sobre estos comentarios.

“Yo no los estoy obligando ni incitando a nada”, comenzó diciendo, “por favor quiero respeto y quiero cariño ahora, que no me pase lo del Zalo Reyes, que el cariño se lo están entregando cuando ya está muerto”, reflexionó.

A esto, Teresita agregó: “Todo lo que yo estoy diciendo es mi opinión, nada más que mi opinión sin herir a nadie, sin molestar a nadie y ustedes saben que yo voy por el Apruebo y no es (por) que sea comunista, de izquierda o actriz”, cerró sentidamente.