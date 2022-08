Variadas reacciones generó la decisión que tomó Álvaro Rudolphy, quien firmó una carta donde personas ligadas a la academia, política y artes apoyaban la opción Rechazo de cara al próximo plebiscito. Al respecto se refirió el actor Claudio Arredondo, compañero de Rudolphy en varias producciones, quien le quitó dramatismo al hecho.

En conversación con Publimetro el artista sostuvo que lo realizado por su colega era un acto totalmente válido.

“Bueno, Todo el mundo se va a tener que atrever a dar una postura, el 4 de septiembre la gente se tiene que manifestar, unos lo hacen públicamente y otros no, y Álvaro tomó la decisión de hacerlo públicamente”, indicó.

Tal como indicó Natalia Valdebenito hace unos días, para Arredondo lo realizado por Rudolphy no representa valentía, ya que tampoco “ha sido tema en el mundo actoral”.

Claudio Arredondo: #No le va a traer ninguna implicancia”

“No me parece que sea una buena o mala decisión, es una decisión que no le va a traer ninguna implicancia a Álvaro, por lo tanto no le veo un signo de valentía como lo hacen parecer, el dio una opinión que es muy válida y me parece muy bien de su parte, así como yo doy la mía, a nadie le llama la atención que yo de mi opinión”, sostuvo.

“Al fin y al cabo, así como Álvaro y como yo es una ralla más en el voto, nada más”, agregó.

Hay que señalar que el exrostro de Mega tuvo una reaparición en redes sociales días atrás, donde invitó a las personas a informarse de cara al próximo plebiscito.