A inicios de mes, el actor Álvaro Rudolphy acabó siendo el centro de la controversia tras firmar una misiva con otras 103 personas a favor de la opción Rechazo. Así, entre críticas y elogios, el intérprete acabó siendo apoyado por diferentes colegas de la industria.

Fue así que, en conversación con Publimetro, la actriz Ingrid Cruz aseveró que estaba a favor de que Rudolphy transparentara su opinión, asegurando que “hay muchos actores que están por el Apruebo y otros por el Rechazo, ya la decisión de hacer una nueva Constitución está zanjada. Estás en todo tu derecho de aprobar y rechazar”.

Asimismo, aseguró que si bien respeta la decisión de Rudolphy de mostrar su preferencia, ella descarta dar a conocer su postura. “Me gusta mucho conversar y ojalá cuando tú me planteas tu punto de vista, sean tan interesante que pueda variar el mío, pero siento que eso se ha perdido, no hay debate respetuoso, hay ofensas”.

“Por eso no he dicho mi postura, no tengo el cuero de chancho para aguantar que me destripen en cualquier red social, tengo cuero duro para otras cosas”, confesó, apuntando además que teme que su hija fuera testigo de comentarios en su contra en redes sociales.

La actriz, que aseguró apelar “por un país tolerante”, aseveró que “lo importante es llamar a la gente a respetar, no al odio parido”. Asimismo, aseguró que, pese a que existe un gran número de actores que han transparentado su opinión, dentro del gremio de actores las diferencias políticas entre ellos se manejan de forma “bastante más tolerante”

“La Pao (Volpato) que está por el Apruebo, es una diosa y Álvaro es un dios, los quiero a los dos”, explicó también Ingrid Cruz.

Cuando Rudolphy publicó su postura a favor de la opción Rechazo, su colega en Perdona Nuestros Pecados, Mariana Di Girólamo, compartió en una historia de Instagram un video donde se recuerda una escena de la ficción que compartieron.

El video contiene el texto: “Cuando la María Elsa se enteró que su papá iba por el Rechazo”, recordando una de las tantas escenas en donde Di Girolamo, como María Elsa, se enfrenta a Rudolphy como Armando Quiroga.

“Yo sé que usted es más malo que el diablo. Y aunque el diablo se cambie de disfraz, siempre será diablo”, menciona María Elsa a su padre, quien le mira atónito.

Asimismo, la semana pasada la actriz Javiera Contador defendió a Álvaro Rudolphy, asegurando “no ser amiga de las cancelaciones” de las que ha sido objeto el actor.

“Mi convicción es que si queremos que las cosas cambien hay que votar por el Apruebo, pero puedo escuchar, estoy dispuesta a eso, aunque no va a cambiar mi opinión”, afirmó.

A esto agregó que la “tiene un poco cansada esta cosa de que nadie puede decir nada porque te hacen pebre. No estoy con la opción de Álvaro, pero bueno, es su opción, no me parece tampoco que hay que funarlo”, dijo entonces.