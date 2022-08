La animadora del Festival de Viña, María Luisa Godoy (42) reveló que Domingo, su quinto hijo, será un niño con Síndrome de Down.

La conductora, quien tiene siete meses de embarazo, afirmó en el programa De tú a Tú, que vive un periodo “lleno de amor pero con mucha incertidumbre, y eso ha sido diferente”.

Según explicó, todo partió cuando, para su ecografía, el doctor le pidió que se hiciera un examen genético debido a su edad. Inicialmente, se resistió, pero finalmente accedió a hacérselo.

Una semana después, su ginecólogo la citó a su consulta. “Me dijo que venía con un problema de cromosomas (…) El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down”, contó.

“

Lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas”

María Luisa y su esposo Ignacio Rivadeneira recibieron la noticia con angustia, pero no por el diagnóstico, sino por el temor de que el bebé desarrollara enfermedades asociadas habitualmente a él, como problemas al corazón.

“Con Nacho vivimos tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas”, recordó.

“Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas, cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones”, agregó.

“Entonces no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa”, confesó María Luisa Godoy.

De hecho, la animadora de TVN reconoció que “nunca lo vi como algo negativo (el síndrome). Siempre hemos visto a nuestra guagüita como un motivo de alegría”.

Otro momento de mucha ansiedad para la pareja, fue debieron contarle a sus tres pequeñas hijas y eligieron la celebración de sus 10 años de matrimonio.

“Yo pensé que no iba a ser tema”

La reacción de las niñas sorprendió a los papás. “Yo nunca me imaginé, pero ellas también tienen que vivir un duelo”, afirmó Godoy, recordando el llanto de las pequeñas.

“Los papás en general nos imaginamos un hijo y siempre dicen que hay que vivir un duelo del que imaginaste con el que es. Y los hermanos también. Yo pensé que no iba a ser tema, porque tienen un primo con síndrome de Down, así que pensé que iba a ser demasiado fácil”, dijo.

La primera inquietud de las niñas fue si su hermano tendría que estar hospitalizado todo el tiempo. Luego, una de ellas mencionó que nunca iba a poder ser papá. Y otra le preguntó: “’Mamá, si tú pudieras elegir, ¿le sacarías el síndrome de Down?"”.

“Yo le dije que no, ‘en ningún caso, porque no les cambiaría nada a ninguno de ustedes, a todos los amamos como son’. Ahí después lo asumieron, lo digirieron, y hoy lo único que quieren es estar con él, cuidarlo, jugar con él”, relató.

Reflexiones en pareja

El matrimonio también tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la nueva etapa que enfrentan.

“Conversamos y dijimos que va a ser un tremendo aporte como cada uno de nuestros hijos, un aprendizaje para todos, un golpe de realidad en un mundo de mucho individualismo, que siempre nos va a aterrizar como familia, y eso es muy bonito sentirlo también”, contó.

Hoy están todos ansiosos esperando a Domingo. “Uno dice que quiere que llegue a un mundo que no lo limite. Siento mucha confianza, esperanza y optimismo de la familia que vamos a tener, de lo que nosotros le vamos a entregar y lo que él nos va a entregar”, añadió.

“No tengo ninguna duda de lo que va a ser él, de lo que él se puede convertir. Sí, me da miedo la sociedad, porque todavía falta tanto en el tema de la inclusión. Uno dice que no lo discriminen en los colegios, que no lo miren como ‘pobrecito’, sino como el aporte que estoy segura que son, como cualquier ser humano”, señaló.

María Luisa Godoy y el mundo actual para niños con Síndrome de Down

Un momento que la impactó mucho cuando se enteró de que hay países donde se abortan a bebés con esta condición.

“Fue súper duro pensar cómo puede existir tanta gente que cree que una persona con una condición como la de mi hijo no merece vivir”, dijo.

Junto con eso, fue muy doloroso para ella la reacción de la gente cercana tras saber el diagnóstico y cómo dejaron de felicitarla por su embarazo.

“No me dolió por mí, sino por él, porque es increíble lo que falta por avanzar todavía, para que la gente se dé cuenta de que los niños con síndrome de Down son un tremendo aporte como cualquier ser humano, que ojalá eso no determine quién es, sino que los vean como la persona que va a ser. Eso me da miedo”, indicó.

“Yo lo único que quiero es que sea feliz (…) Para mí de verdad es un motivo de alegría, un ser humano maravilloso y ya lo amamos demasiado, toda nuestra familia”, dijo.