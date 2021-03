“Pensé que iba a matarme”. Con esas palabras, una mujer identificada como Effie (24) acusó de violación al actor estadounidense Armie Hammer, hecho que habría ocurrido durante cuatro horas en abril de 2017. El actor niega la denuncia y aseguró que la relación fue consensuada.

La acusación llegó este martes en una conferencia de prensa en que la joven, que tenía 20 años cuando ocurrió el presunto delito y que había sido pareja intermitente durante cuatro años de la celebridad, concurrió junto a su abogada civil Gloria Allred, según recoge Variety.

“El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles (…) durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra una pared y me lastimó la cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento”, afirmó.

Además, dijo que el actor conocido por sus participaciones en las películas Call me by your name y The Social Network, le golpeó los pies para que sintiera dolor, a pesar de sus intentos por escapar.

Hammer ha recibido una serie de acusaciones por asaltos sexuales e incluso de canibalismo durante las últimas semanas. Éstas comenzaron a través de una cuenta anónima House of Effie, por lo que se cree que ella estaría detrás de las revelaciones. No obstante, el dato no ha sido confirmado.

En la conferencia, Effie contó que ambos se conocieron a través de Facebook y que “se enamoró de él instantáneamente”. La relación, continuó, se tornó intensa con el tiempo y aseguró que, en retrospectiva, ahora mira “tácticas de manipulación claras” por parte del actor.

“A menudo ponía a prueba mi devoción por él”, aseveró, agregando que Hammer se volvió cada vez más violento y que “él abusó de mí mental, emocional y sexualmente”.

Recordemos que en enero comenzaron a circular una serie de mensajes enviados supuestamente por él a una examante. Debido a las frases explicitas, el actor comenzó a ser acusado de canibalismo y acoso sexual.

Posteriormente se filtró un video de su cuenta privada de Instagram, donde aparece mostrando una habitación de hotel en las Islas Canarías y a una mujer en lencería esperándolo en la cama, a quien llama Miss Canarias. Esto generó molestia en la verdadera “Reina de belleza”, por lo que el intérprete debió ofrecer disculpas públicas y además reconocer que el video era real.

Respecto de estas nuevas revelaciones, la policía estadounidense afirmó a TMZ que están investigando el presunto delito como agresión sexual.

El abogado de Hammer Andrew Brettler, en tanto, defendió a su cliente en conversación con el mismo medio. En la entrevista, aseguró que la mujer le habría enviado mensajes sexuales en 2020, en los que lo llamaba a tener un encuentro.

“Hay mucho más que, francamente, es demasiado gráfico para que podamos describirlo aquí… pero el punto es que le dijo a Armie, con todo lujo de detalles, lo que quería que él le hiciera”, sostuvo Brettler.

“Nunca fue la intención del Sr. Hammer avergonzar o exponer los fetiches o deseos sexuales pervertidos de Effie, pero ahora ha llevado este asunto a otro nivel al contratar un abogado civil para ofrecer una conferencia de prensa pública”, agregó.