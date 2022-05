El pasado fin de semana se dio a conocer el cruce que Cami y Yuri tuvieron en el programa The Voice, luego de tener opiniones disímiles respecto al atuendo de una concursante.

Las cantantes discutieron, terminaron cada una en camarines y los demás jurados, junto a Julián Elfenbein, debieron calmar los ánimos dentro del set.

Según detalló La Cuarta, recientemente la cantante que generó el cruce de opiniones sacó la voz a través de redes sociales. Su nombre es Vannia Aguilar.

En su cuenta de Instagram, que es privado, la artista entregó su punto de vista respecto a aquella polémica.

“Como ustedes me conocen, soy una cantante de Puerto Montt, que desde el año 2008 estoy forjando mi carrera a pulso y con mucho sacrificio. Ahora se me dio la oportunidad de competir en The Voice Chile y estoy concentrada en poder hacerlo de la mejor manera”, indicó.

En este sentido, la joven dejó entrever una crítica hacia parte de los evaluadores del espacio de talentos.

“En lo personal, estoy muy agradecida de la oportunidad que me da CHV para visibilizar mi carrera artística. Y si bien no comparto la opinión de algunos jurados, obviamente respeto su opinión y su trayectoria artística”, expuso.

“Pero bueno, como se dice en el medio artístico, el show debe continuar. Desde mi tierra Puerto Montt y junto a mi querida familia, estoy dando vuelta la página para continuar haciendo música, y entregando mi espectáculo a mi querido público. Gracias por apoyarme siempre”, concluyó.

Hay que señalar que quien no estuvo de acuerdo con el vestuario de la artista fue la mexicana, mientras que la chilena se mostró a favor. Desde ese punto inició el intercambio entre Cami y Yuri.