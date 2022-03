La cantante chilena Denise Rosenthal dio el sí en el altar tras casi dos años de compromiso con su pareja, Camilo Zicavo. Pese a que diferentes portales en línea aseguraron que la artista se casó el fin se casó el fin de semana, la parejas no había confirmado la noticia, así como tampoco habían registros del momento.

Eso, al menos hasta este martes, cuando la página de Instagram Realityculiao compartió en sus historias un registro del especial evento.

En la foto, se ve a la voz de Me Enamoré de Mí arreglada para la ceremonia, con el cabello tomado y un vestido marfil con los hombros descubiertos. La cantante, sonriente, aparece junto a una invitada y su ahora esposo.

“Me estaban preguntando por el íntimo casamiento de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo. Acá les dejo un registro de la ceremonia”, escribieron en la imagen.

La pareja de artistas se comprometió en noviembre de 2020. Ahí, la cantante compartió el momento en el que el vocalista de Moral Distraída le propone matrimonio, donde aseguró que “le dije que sí”.

En abril del año pasado, Camilo Zicavo reveló en el programa de Instagram Velvet al Desayuno que ya tenían planes para la boda con Denise Rosenthal. “Estamos proyectando de aquí a un año casarnos, porque queremos que vengan las familias, que todos estemos vacunados, etc. Nos gustaría que fuera algo muy íntimo”, confesó.

Además, el cantante reveló que para sorprender a su pareja, la convenció de que él no pensaba casarse.

“Ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar”, contó.