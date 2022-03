Hace algunos días Raquel Argandoña hizó correr el rumor que el animador Daniel Fuenzalida habría tenido una relación con la periodista de Canal 13, Ángeles Araya. Fue el mismo conductor quien acalló las especulaciones.

Según señaló Argandoña en Zona de Estrellas, Daniel Fuenzalida habría “salido” con Ángeles Araya y que inclusó la misma comunicadora se lo habría contado, según consignó La Cuarta.

El aludido usó su propia plataforma en su programa Me Late para esclarecer todo. “Yo quiero aclarar ese punto”, sentenció. “No fue salir y que pasó algo. Fuimos un par de veces creo que a almorzar, a comer, estábamos trabajando en un proyecto, básicamente para ella porque una vez me pidió un consejo, porque se iba a ir a Mega”, recordó.

De acuerdo a Fuenzalida, Ángeles sólo lo acompañó un evento, que eso había sido todo, y aunque la encontraba bonita jamás pasó nada entre ellos.

Argandoña, en tanto, había asegurado que cuando trabajaron juntas en Bienvenidos, “la veía tan calladita y yo le dije ‘te la tenías bien guardada, tú saliste con el Huevo Fuenzalida, calladita te lo tenías’”. A lo que la profesional simplemente respondió que fueron a cenar.

“Yo no entré detalles porque la verdad es que no me interesaba saber si habían sido pareja o no”, agregó.

“Jamás va a ser competencia de Tonka”

Recordemos que hace algunos días, la misma Raquel tuvo una dura opinión respecto al trabajo de Ángeles en Tu Día. “¿Qué opinas de que a la Ángeles Araya la quieren hacer que sea la nueva Tonka Tomicic?”, le preguntó el panelista Joche Bibbó, ante lo cual la “Quintrala” contestó: “No, imposible”.

“No hay reemplazante de Tonka Tomicic. Quizás están justificando haberla puesto ahí. Pero Tonka Tomicic se para en el escenario y lo llena, cosa que muy pocas animadoras pueden hacer. Y esperemos el segundo semestre, cuando salga su estelar”, remarcó Argandoña. “Jamás va a ser competencia de Tonka Tomicic”, sentenció.

“Yo creo que va a llegar al matinal la Priscilla Vargas, me da la impresión”, agregó. No obstante, posteriormente la madre de Kel Calderón admitió que le gusta mucho el trabajo de Mirna Schindler.

“A mí me gusta Mirna. Ella es una mujer muy preparada. Tú hablas un tema, te saca el año, el siglo, el papá, la mamá, la abuelita, la vecina. Es una persona muy informada”, sostuvo.