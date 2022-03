Raquel Argandoña, quien hace unas semanas se sumó como panelista al programa Zona de estrellas del canal Zona Latina, opinó sin filtro acerca de Ángeles Araya, sobre quien aseguró que “jamás va a ser competencia de Tonka Tomicic”.

En el espacio de farándula, la comunicadora analizó a la dupla de animadoras que actualmente conduce el programa Tu Día, el cual llegó para reemplazar al Bienvenidos, matinal del que precisamente Argandoña fue parte.

“Yo siempre se los dije a los ejecutivos, pero nunca me hicieron caso. Pero bueno, hasta el momento el rating (del programa Tu Día) me está dando la razón. Pero no importa”, comenzó señalando, según recoge La Cuarta.

“Yo creo que va a llegar al matinal la Priscilla Vargas, me da la impresión”, agregó. No obstante, posteriormente la madre de Kel Calderón admitió que le gusta mucho el trabajo de Mirna Schindler.

“A mí me gusta Mirna. Ella es una mujer muy preparada. Tú hablas un tema, te saca el año, el siglo, el papá, la mamá, la abuelita, la vecina. Es una persona muy informada”, sostuvo.

Sin embargo, diferente fue su opinión sobre Araya. “¿Qué opinas de que a la Ángeles Araya la quieren hacer que sea la nueva Tonka Tomicic?”, le preguntó el panelista Joche Bibbó, ante lo cual la “Quintrala” contestó: “No, imposible”.

“No hay reemplazante de Tonka Tomicic. Quizás están justificando haberla puesto ahí. Pero Tonka Tomicic se para en el escenario y lo llena, cosa que muy pocas animadoras pueden hacer. Y esperemos el segundo semestre, cuando salga su estelar”, remarcó Argandoña.

En ese sentido, la influencer indicó tajantemente que Araya “jamás va a ser competencia de Tonka Tomicic”.

“Priscilla puede ser, con carisma, con todo lo que ella tiene, que cae bien a la gente, cercana, podría ser una Tonka”, mencionó.