Tras más de dos meses sin realizar sus clásicas transmisiones en vivo, Cecilia Bolocco volvió la noche del jueves a comunicarse con sus fanáticos. Fue ahí donde aprovechó de contar los problemas de salud que la aquejaron en el último tiempo, cuando sufrió de una influenza y posterior neumonía.

La Miss Universo relató que estuvo de vacaciones, pero que no pudo disfrutar al 100% su descanso luego de que acabara enferma. “Vengo llegando de unas vacaciones muy acontecidas, estuve muy enferma”, comenzó compartiendo en su transmisión en vivo.

Según contó la influencer, su hijo, Máximo tuvo COVID-19, por lo que estuvo en cuarentena una semana. Sin embargo, apenas salió del coronavirus, sufrió una influenza que acabó contagiando a la también empresaria.

Pese al contagio, Bolocco quiso viajar a Miami a celebrar sus vacaciones. “Me fui a tres cuartos, así, convaleciente, con una tos espantosa tomando remedios y antibióticos”, admitió.

“Aterricé en Miami, fui al supermercado a comprar todas las cosas que necesitaba en la casa y me congelé. Me vino una sinusitis espantosa”, comentó, para luego narrar que “al día siguiente amanecí toda tomada”.

Es por eso que acudió al doctor, quien le cambió los antibióticos que estaba tomando para la influenza. Sin embargo, la presentadora de televisión no lograba mejorar. Días después volvió a la consulta de su médico, quien descubrió que Bolocco sufría de una neumonía.

“Estuve tres semanas con antibióticos y en cama. Me había ido con tanta ilusión de ir a la playita a descansar”, se lamentó.

“Estuve echada, con la guata hinchada porque se me echó a perder por los antibióticos, no pude tomarme un traguito ni nada. Entonces me comí todos los chocolates, tenía la guata muy mal, llegué gordita, pero ya me estoy recomponiendo”, cerró su historia.