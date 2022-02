Kel Calderón utilizó sus redes sociales para mostrar las heridas con las que terminó tras sufrir una fea caída mientras realizaba ejercicio.

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Hernán Calderón y Raquel Argandoña explicó que todo ocurrió el martes tras salir a correr luego de un año y medio sin practicar actividad física.

“No están cachando la sacada de chu… que me pegué ayer”, comenzó señalando la influencer, adjuntando diversas fotografías de las contusiones con las que resultó debido a la caída.

“Esta forma de herida es nueva, me había caído antes, pero nunca con herida en la guata incluida”, indicó en una de las postales.

Pese al fuerte impacto, Calderón aseguró que siguió corriendo después de levantarse. Una vez en casa, su asesora del hogar, Nancy Huenupe, le ofreció curar sus heridas con alcohol.

“Nancy me dice ‘tranquila, yo te limpio las heridas con algodón y un poquito de alcohol. Te va a arder un poquito, pero por un segundo no más"”, indicó Argandoña, ante lo cual respondió: “Sobre mi cadáver me pones alcohol”.

Finalmente solicitó ayuda a sus seguidores para que le enviaran tips sobre cómo ayudar a cicatrizar sus heridas.

Cabe señalar que pese a su percance, la influencer completó una distancia de 6,03 km en casi 37 minutos.