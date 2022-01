Tal como ocurrió en Navidad, Kel Calderón Argandoña acompañó a su padre Hernán Calderón durante la noche de Año Nuevo, la cual pasaron juntos en la Clínica Alemana de Santiago donde ya lleva dos meses hospitalizado.

La mascarilla y la indumentaria sanitaria no fueron impedimentos para que la licenciada en Derecho arribara maquillada y con traje festivo para la ocasión, tal como documentan una saga de fotografías publicadas en redes sociales.

Ayer, consultada por el estado de salud de su padre mediante una historia en Instagram, Kel respondió: “Se está mejorando de a poco. Han sido dos meses súper largos en los que estuvo muy, muy mal”.

“Como su caso fue tan grave la recuperación ha sido lenta, pero gracias a la increíble pega de los doctores y enfermeras y a que mi papá está absolutamente decidido a mejorarse, estamos esperando tenerlo pronto en casa”, agregó.

Kel Calderón 2022

2021 no fue un año grato para Calderón Argandoña: en mayo pasado, su familia sufrió el fallecimiento de su abuela Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña y pilar fundamental del clan.

“Fuiste mi familia completa en meses en que no tuve familia alguna, y literal no me dejaste estar nunca sola (…) Que ganas de habernos ido juntas”, lamentó aquella vez.

Quizás por lo mismo, Kel despidió el año recién pasado con una enfática y furiosa publicación en redes sociales: “2021 ql te superé literal! 2022 bring it on!”, señaló la influencer chilena.