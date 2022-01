Máximo Menem Bolocco realizó su primera portada en solitario como un adulto de 18 años, donde habló sobre cómo enfrentó el cáncer que le diagnosticaron hace casi cuatro años, la relación con sus padres y cómo se ofuscó al ver llorar a su media hermana Zulema cuando vino a Chile.

El joven estudiante que ha pasado su vida entera enfrentando las cámaras y las luces junto a su mamá, no disimula el amor y admiración que siente por ella, Cecilia Bolocco Fonk, la primera Miss Universo del país y así lo hizo notar en su conversación con revista Velvet.

Incluso en el transcurso de la entrevista varias veces comentó el apoyo incondicional que ella le entregó desde que supieron de su enfermedad. En 2018 fue diagnosticado con un tumor cerebral.

“Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes”, confesó.

Máximo asegura no recuerda mucho cómo pasó todo. “Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, contó.

Un complejo tratamiento

Para tratar el tumor, él y su madre se trasladaron a Estados Unidos, pero no fue fácil, especialmente debido a que el primer médico que lo atendió fue suave a la hora de hablar de sus complicaciones.

Todo cambió en Memphis. “Fue todo distinto, el lugar, la atención. Arrendamos una casa y mi mamá me hacía panoramas todo el día. Hizo que ese año fuera lindo”.

¿Por qué crees que te enfermaste?: “Le pregunté lo mismo al doctor. Me respondió que se sacaría un Nobel si supiera. Yo creo que lo pasé muy mal el 2018 y esto fue el final de esa experiencia mala”, refiriéndose a la escasa relación con su padre, Carlos Menem.

“Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”

Producto de la misma enfermedad, su padre, el ex presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, lo visitó en Chile. Un viaje que acaparó la atención de los medios chilenos y argentinos.

“Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (Menem, su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, confesó Máximo.

El joven aseguró que su relación con su padre fue compleja en todo sentido, pero especialmente por su hermana 33 años mayor. “Era muy difícil contactarse con él (su papá). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”, recuerda.

Menem Bolocco recordó también la vez que viajó a Argentina y “estuve con puras personas que no conocía. Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”.

Respecto a si le hizo falta la figura paterna reconoció que “obvio que cuando chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana. Pero de mi papá no sé mucho”.

El último encuentro con su padre

Pese a todo y sin rencor, el menor de los hijos de Carlos Saúl Menem relató cómo fue el último encuentro con su padre. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, declaró el joven.