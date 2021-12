Daniela Castillo se convirtió en la gran ganadora de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara?.

La cantante, quien personificó a Muñeca a lo largo de la competencia, se hizo acreedora de un premio de diez millones por su primer lugar.

Tras dar a conocer su identidad la noche del lunes, la artista se mostró visiblemente emocionada por su paso en el espacio televisivo, ya que era la primera vez que volvía a cantar después de la muerte de su padre, quién falleció hace algunos meses por covid.

“Fue súper difícil guardar el secreto. Yo lo único que quería era contarle a todo el mundo. Nunca me había tocado hacer algo tan en secreto. A la primera persona que le conté fue a mi marido y desde el minuto uno me apoyó 100%. No se lo dijo a nadie y fue un secreto entre los dos”, comentó en una reciente entrevista con Página 7 sobre esta experiencia.

A su vez, pese a que reconoció que no tiene 100% claro qué hará con el premio recibido, sí aseguró tener claro que parte del monto lo destinará a pagar algunas deudas.

“Todo el mundo artístico, que es mi caso, estuvimos parados durante muchos meses, donde fue difícil sortear la pandemia”, reconoció.