La actriz Luz Valdivieso (44) confirmó este miércoles el quiebre en su matrimonio con el también actor, Marcial Tagle (48), luego de más de 20 años juntos.

La información fue compartida por el portal Glamorama, donde la intérprete que por estos días es parte de #PobreNovio (Mega) dijo: “estoy tranquila”.

“Con Marcial tenemos una buena relación enfocada fundamentalmente en el cariño y el cuidado de nuestros hijos”, añadió escuetamente.

El comienzo del quiebre, según datos obtenidos por el sitio, habría llegado a mediados del año pasado. Todo terminó, señalaron, en buenos términos.

La pareja contrajo matrimonio en 2005 y son padres de tres hijos.

En Los 5 mandamientos (Canal 13), Tagle contó en octubre pasado que se conocieron por sus profesiones. “Ella estaba haciendo una obra de teatro y la vi en un camarín”, dijo, según replicó C13.

“Yo estaba con una polola en el auto esperándome, entré al teatro, me pasaron el texto que iba a buscar, me presentaron a la Luz y me fui”, contó.

Recordemos que Valdivieso, además, ha participado en producciones como 16, 17, Alguien te mira, Conde Vrolok y Casa de muñecos.

Tagle, por su parte, ha sido parte de Casado con hijos, Río oscuro y La Torre de Mabel, entre otras.