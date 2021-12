A poco tiempo de que se confirmara el triunfo de Gabriel Boric como el elegido para ser el nuevo Presidente de Chile, la ingeniera comercial y numeróloga María Eugenia “Kenita” Larraín acabó siendo tendencias en redes sociales.

¿La razón? La exparticipante de El Discípulo del Chef había asegurado hace un año atrás que quien sería el nuevo gobernante trataría de “alguien nuevo”, que no tendría muchos años en la política.

Fue en septiembre de 2020 cuando Larraín habló sobre el futuro de la política chilena en el programa Así Somos de La Red. Entonces, se le consultó por Joaquín Lavín y Daniel Jadue, quienes se posicionaban como los personajes con más probabilidades de estar en el sillón presidencial.

“El 2021 se ve más como un seguidor, no un líder. Entonces no lo veo obteniendo un primer lugar, no lo veo como el próximo Presidente”, dijo Larraín sobre Lavín. Por otro lado, al alcalde de Recoleta tampoco lo destacó como un triunfador de la presidencia.

También fue consultada por Beatriz Sánchez, a quien descartó de inmediato, asegurando que acabaría optando por no postular.

“Siento que el próximo presidente o presidenta será una persona de la que no estamos hablando en estos momentos. Ni siquiera la estamos considerando porque es alguien totalmente nuevo”, dijo entonces.

Esta predicción comenzó a viralizarse a inicios de mes. Sin embargo, tras los nuevos resultados, muchos recordaron su predicción acertada.

Kenita lo adelantó: es alguien nuevo, que no tiene tanta trayectoria en política 😮 pic.twitter.com/1V300TJQTl — Francisco🇨🇱🌳 (@Fran_abo) December 9, 2021

Las predicciones para 2022

En agosto de este año, la numeróloga aseguró a Chilevisión que el 2021 estaba marcado por “el cambio y la transformación”. “El que se quede pegado en las viejas estructuras y que quiera volver al mundo o a la vida que teníamos antes de la pandemia yo creo que lo va a pasar mal”, apuntó.

De acuerdo a la exDiscípulo del Chef, el 2022 “va a continuar con este despertar”. “Los que hagan cambios en 2021, haciendo el trabajo interior de flexibilizarse, abrirse a los cambios y hacer cambios de paradigmas, en 2022 ya podrían encontrar armonía en el afuera y en el adentro, pero para eso tenemos que despertar de este sueño profundo en el que hemos vivido desde que nacimos”.

Entre las reacciones más repetidas en redes sociales, muchos pidieron que Larraín fuera reconocida como “ministra de Magia”.

