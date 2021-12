Una triste noticia ha sorprendido al mundo de los cómics. El reconocido escritor y dibujante estadounidense, George Pérez, reveló un lapidario diagnóstico médico.

Según lo confirmado por el portal CBR, el destacado creador confesó a través de un comunicado, publicado en su encueta personal de Facebook, que los médicos le confirmaron un cáncer terminal

“El 29 de noviembre recibí la confirmación de que, después de someterme a una cirugía por un bloqueo en mi hígado. Tengo cáncer de páncreas en etapa 3, es quirúrgicamente inoperable y mi esperanza de vida estimada es de entre 6 meses y un año”, expresó Pérez.

El artista mencionó en el post que los especialistas le dieron la opción de realizar quimioterapia y radioterapia para combatir la enfermedad, pero él no aceptó.

“He optado por dejar que la naturaleza siga su curso y disfrutaré el tiempo que me quede lo más plenamente posible con mi hermosa esposa de 40 años, mi familia, mis amigos y mis fans”, declaró el histórico dibujante.

Por otra parte, el afamado creador de títulos para DC y Marvel comentó que coordinará con su agente el reembolso del dinero de aquellos bocetos que no alcanzará a realizar y organizará el último evento público para compartir con sus fanáticos.

“A pesar de tener un solo ojo para trabajar, todavía puedo firmar mi nombre, espero coordinar una última firma masiva de libros”, contó Pérez en el comunicado.

Comic book legend George Perez has announced through his FB page that he has Stage 3 pancreatic cancer and has six months to live.

You cannot begin to describe the impact this man had as an artist for DC and Marvel and who by all accounts is an incredibly nice guy too. pic.twitter.com/fbMlCHcFut

— Bitter Script Reader (@BittrScrptReadr) December 7, 2021