Un complejo momento está pasando el comediante nacional Paul Vásquez, conocido popularmente como ‘El Flaco’, al ser notificado que su departamento será rematado debido a una larga deuda, correspondiente a dividendos mensuales.

El propio artista reveló esta situación a Chilevisión Noticias, indicando que nunca fue notificado por la entidad bancaria sobre esta situación.

“Estoy a punto de perder un departamento que es fruto de mi esfuerzo, de mi orden y yo lamentablemente nunca fui notificado. Lamento hacer público algo que no solo yo estoy viviendo, sino que miles de chilenos, aseguró.

De acuerdo a lo expuesto en el informe, Vásquez dejó de pagar al banco en febrero de este año, por lo que ellos iniciaron un proceso en su contra.

Sin ir más lejos, ya está anunciado que el remate del inmueble, avaluado en 120 millones de pesos, se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre.

“Reconozco mi deuda y siempre la voy a reconocer, pero nunca me he hecho el ‘larry’ para no pagar. Es lamentable estar en esta situación. Yo reconozco mi deuda, quiero pagar”, aseguró.

Hay que señalar que Vásquez tiene este departamento actualmente en arriendo a otros moradores, lo que explicaría por qué nunca antes se enteró de la situación.

Por lo pronto, el comediante chileno confirmó que interpuso un recurso judicial para frenar el remate y poder vender el inmueble en el mediano plazo.