La familia de Tomiii 11, el youtuber de nombre real Tomás Blanch (12), recibió el botón de Diamante de Youtube después de casi 3 meses de la muerte del pequeño.

La entrega del reconocimiento, que se obtiene sólo luego de lograr una meta de 10 millones de suscritores en su canal de la red social, quedó en evidencia en un video publicado este domingo.

“Una visita muy esperada llega a la casa de Tomiii, es algo que le regalaron sus papus”, escribieron junto al registro que dura poco más de 9 minutos.

En él, se ve a su padre Vicente recibiendo una encomienda que luego, en familia, abrieron y contenía el premio. El artículo venía junto a una carta.

“Hola Tomiii 11, cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos ‘oye, este canal tiene buena pinta’. Luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad. Pero 10 millones nos han dejado con la boca abierta. Como lo has conseguido, 10 millones de suscritores no es una cifra redonda, es más que la población de Nueva York”, leyeron entre lágrimas.

“Asúmelo, ya no eres un gran canal. Ahora eres un fenómeno mundial. Tocaste la tecla adecuada y tienes una legión de fans que espera mucho de ti. Esperamos que aceptes este premio de creador Diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que conseguiste. Eres una fuerte inspiración diaria a todos nosotros. Nos has dejado sin palabras, sigue así”, continuaron, emocionados.

Vicente, en tanto, envió recados a su hijo. “Felicitaciones, felicitaciones mi amor”, dijo apuntando, con la voz quebrada, a una fotografía del menor. “Esta transmisión está hecha con harto cariño. Es un momento bien especial para nosotros, bien emotivo. Así que yo los dejo un rato, voy a disfrutar el botón y después les comento”, se despidió.

El premio llegó luego que en redes sociales se comenzara a revitalizar la campaña para que, como homenaje póstumo, sus padres puedan tener el tan anhelado reconocimiento.

Una idea que hasta las cuentas oficiales de Google Chile recogieron, compartiendo en su Twitter la misión de llegar hasta los 10 millones.

Una idea de diamante para recordar un sueño cumplido. 💎🤍 🇨🇱 Suscríbete al canal de @YouTube de #Tomiii11 para ayudar a que llegue a los 10M de suscriptores → https://t.co/XZn2qh8qVe https://t.co/mz56FV492Q — Google Chile (@GoogleChile) August 31, 2021

Recordemos que la muerte del youtuber a los 12 años se confirmó la mañana del 30 de agosto pasado, tras sufrir algunas complicaciones de salud debido a una enfermedad terminal. El pequeño había advertido en uno de sus videos que tenía problemas de movilidad y visión.

“Hoy a las 9:20 horas junto a Sofía, su hermana y Carolina, su mamá, estuvimos con él hasta su último suspiro. Se fue mi mayor logro”, indicó, en ese momento, el padre de Tomiii a BioBioChile.