Lo que empezó como un recorrido en bicicleta, acabó siendo una pesadilla para Javier Fernández, reconocido en el mundo del espectáculo no sólo por ser el estilista de muchos famosos, sino que también por su participación como uno de los panelistas más recordados de Maldita Moda de CHV.

Fernández, que también estuvo a cargo de cortarle el cabello al actor Pedro Pascal en sus días en Chile, contó a BiobioChile que todo inició cuando iba andando por la ciclovía de avenida Presidente Riesco.

“Iba en plena ciclovía cuando se me rompió de la nada. Perdí el conocimiento por 15 minutos. Cuando desperté estaba tirado en el piso. Tuve suerte que detrás mío viniera un doctor, que me socorrió y llamó a la ambulancia”, contó.

“No choqué, no pasé por ningún hoyo. Esa es una ciclovía preciosa, hasta parece de Europa, y la bici sólo se rompió”, narró.

“Se me quebró una muela y una de las paletas de mi dentadura, tengo la nariz chueca por una fractura. También tengo varias heridas profundas en la cara, en la frente y en el cuerpo”, contó.

Pero además, tiene otros problemas que lo afectan al momento de trabajar. “El ojo derecho no lo puedo abrir de lo inflamado que está y por el impacto quedé con problemas en la visión periférica, veo doble al intentar mirar hacia los lados”, añadió.

“No puedo trabajar así, yo trabajo con mi imagen. Ahora tenía muchos eventos que no podré realizar y no puedo hacer nada”, denunció el estilista.

El reclamo del ex Maldita Moda

Todo se dio a conocer por redes sociales, cuando Fernández utilizó su Instagram para pedir ayuda a diferentes noticieros para difundir su caso. “No quería reclamar así porque me da plancha, pero esperé respuestas por días, así que me decidí a funar, usar el poder que tengo para buscar ayuda”, dijo.

“Lamentablemente han pasado 5 días del accidente que cambio mi vida, me vendieron en San Diego una bicicleta Lahsen hace 5 meses fallada. Se me rompió de la nada y no me dan respuestas, por favor ayude a que se haga justicia, estoy destrozado”, escribió el estilista.

De acuerdo a Fernández, él compró una bicicleta de marca Lahsen para evitar este tipo de accidentes. “Quise gastar más en una marca reconocida en vez de una china y me pasó esto. Igual me siento afortunado, había un doctor y estaba con casco”, menciona.

La respuesta de la compañía

Desde la compañía de bicicletas Lahsen se informó a BiobioChile a través de un comunicado que “el 12 de noviembre se tomó conocimiento del caso de un cliente que habría sufrido un accidente mientras usaba una bicicleta de nuestra marca”.

“Tan pronto tomamos conocimiento de la situación, nuestra compañía se comunicó con el cliente y nuestro subgerente comercial se reunió personalmente con él para ponernos a su disposición y asumir el compromiso de, en caso de ser procedente, solventar los gastos que este incidente le hubiese ocasionado”, mencionaron.

“Desde un principio, hemos estado en comunicación con él y le hemos pedido nos haga llegar toda la información relativa a este incidente, tanto para ayudar al sr. Fernández, en relación con este incidente en particular, como para poder analizar lo que ocurrió y tomar así las medidas necesarias para evitar que algo similar pueda ocurrir en el futuro”, añadieron.

De todas formas, la compañía aseguró que “hemos pedido también que se nos haga llegar la bicicleta que habría tenido fallas y que habría ocasionado el accidente”.

Ante la respuesta, Fernández acusó que hasta el momento “no he hablando formalmente con nadie” y que no piensa entregar la bicicleta, ya que “es la única evidencia que tengo”.

El expanelista de Maldita Moda aseguró a BiobioChile que no ha tenido ninguna reunión formal con miembros de la empresa, al menos “nadie con nombre y apellido” y que gracias a amigos en común llegó a Marcia lahssen, quien le aseguró que ya no trabaja en la compañía.

Los derechos del cliente

Desde el Sernac, aseguraron que “la Ley del Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a la seguridad en el consumo. Esto implica que todo producto, además de ser apto para su uso, debe ser seguro y en ningún caso afectar la salud de las personas”.

“En el caso de una bicicleta, lo esperable es que sirva para transportarse y que, con un uso normal, se mantenga en buenas condiciones en un plazo razonable”, dijeron.

La entidad aseguró que, si debido a que el producto viniera defectuoso ocurre un accidente, “los consumidores tienen derecho a ser compensados por la empresa por todo el daño ocasionado”.

“Asimismo, es importante explicar que la Ley del Consumidor establece que, si un producto nuevo viene defectuoso o presenta fallas por un uso normal, los consumidores tienen derecho a la garantía legal de tres meses que incluye tres opciones: el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, a elección del consumidor”, mencionaron.

“Con la nueva Ley Pro Consumidor, pronto a entrar en vigencia, el plazo para ejercer este derecho aumenta de tres a seis meses. Algunas empresas entregan una garantía voluntaria que otorga un plazo adicional para reparaciones o cambios. Una vez que este beneficio es convenido con el consumidor, su cumplimiento pasa a ser obligatorio para la empresa”, cerraron.