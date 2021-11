" Sinceramente, creo que no voy a volver . Me quedan dos años mínimo acá", dijo desde Miami.

La expanelista de televisión Marcela Vacarezza (51) confesó su postura frente a la televisión chilena actual y afirmó que “creo que no voy a volver”.

La también psicóloga, esposa del animador Rafael Araneda, vive por estos días en Miami, Estados Unidos, desde donde conversó con el diario El Mercurio.

“Sinceramente, creo que no voy a volver. Me quedan dos años mínimo acá”, dijo.

“Ahora, jugando, me quedo con la TV antigua. La extraño… un programa así como Aló Eli. Antiguo, lo sé. No tendría cabida hoy”, agregó.

En la entrevista, la exparticipante del matinal Buenos días a todos (TVN) tuvo palabras para su rol en las redes sociales, en que destaca por confrontar y opinar.

“Toda opinión tiene su costo, sobre todo las políticas en tiempo donde el país está totalmente polarizado“, sostuvo.

Añadió que “mis costos (por opinar) sólo han sido agresiones escritas a través de redes sociales, pero viniendo de personas anónimas y que no me conocen realmente”.

Sin ir más lejos, en septiembre pasado contradijo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad Gabriel Boric, en medio del caso de La Red y la marca Carozzi, que habría decidido quitar publicidad al canal tras la emisión del político La Batalla de Chile.

“La concentración del dinero también daña la libertad de expresión, como lo muestra el castigo de Carozzi a La Red por mostrar La Batalla de Chile”, escribió Boric en Twitter.

Vacarezza respondió al candidato presidencial a través de la misma vía. “No señor, se equivoca. Si bien es una medida cuestionable, no es censura ni abuso de poder, es sólo no querer verse asociado a cierto contenido lo cual se llama libertad de acción. Le apuesto que si fuese al revés los estaría aplaudiendo”, sostuvo.