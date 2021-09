Constanza Piccoli comenzó su carrera siendo muy pequeña. Su debut fue en BKN y luego pasó a Karkú. Gracias a ello, tiene una amplia experiencia en televisión, de la cual ya se desencantó.

Así al menos lo reconoció en La Divina Comida, donde compartió con su colega Emilio Edwards, el exanimador de televisión Jorge Aedo; y la excandidata presidencial Paula Narváez.

De Karkú, la joven artista de 28 años pasó al área dramática de TVN y Canal 13. “Para mí trabajar con grandes actores era un desafío”, reconoció.

Su primera apuesta fue en la producción del canal público, La familia de al lado, en 2010. “Ya tenía 17 años, pero nunca lo había hecho, siempre actué con pares”, recordó.

Después de esa producción vino Aquí mando yo (2011); Dos por uno (2013); Mamá mechona (2014) y 20añero a los 40 (2016).

Picolli afirmó que tiene buenos recuerdos de esa época, pero reconoció que escuchó las críticas de sus compañeros contra aquellos integrantes que no estudiaron teatro, consignó Página 7.

“Alguna vez lo escuché. Pero la verdad no me vale nada, pero sí pasa”, dijo.

No obstante, la actriz dijo que no está en sus planes volver a la televisión y que su decisión tiene que ver con todo lo que conlleva estar en la pantalla chica.

“Yo creo que el tema del ego, las vanidades, estar flaca, linda, y ser perfecta siempre, me aburrió“, reconoció.

“Las mujeres no tienen permiso para arrugarse, para engordar…”,agregó. Incluso afirmó que ella misma tuvo una experiencia desagradable.

“Hubo un director que me miró y me dijo: ‘¡Uy! Estás más gordita’. Por eso decidí alejarme también, porque no estaba ni ahí con eso”, concluyó.

Actualmente está feliz y enfocada en su carrera de Ingeniería Comercial.