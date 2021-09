A través de su programa Las Indomables, Patricia Maldonado realizó una defensa hacia Cristián de la Fuente, actor sindicado como involucrado en el caso de compra de relojes de lujo provenientes de contrabando, de acuerdo a un reportaje emitido por La Red.

En este sentido, la opinóloga aseguró estar de acuerdo con la medida que el artista tomó en los últimos días, ya que se querelló contra el canal antes mencionado y su director ejecutivo Víctor Gutiérrez.

“Me parece muy bien lo que va a hacer. Llega un momento en que no puedes seguir aceptando que te griten cosas, que inventen cosas. Yo creo que Cristián tiene todo el derecho de tirarse con todo en contra del mafioso de (Víctor) Gutiérrez, porque todos sabemos de dónde vienen las platas para La Red”, indicó.

“Me alegro Cristián, sigue hasta al final con tu demanda, porque si tú eres inocente, el canal tiene que decir que se equivocó. Basta que un canal de televisión haga y diga lo que se le ‘para la raja’ (sic). La Red, a mi juicio, es un canal que está hecho por la mafia”, sentenció la expanelista de Mega.

De la Fuente explicó este lunes en una entrevista con el matinal Mucho Gusto que en febrero de 2020 vendió dos relojes por medio de Daniel Goñi, los cuales fueron pagados con cheques de Tonka Tomicic.

Asimismo, en esa conversación señaló que no pudo contestar la llamada de la periodista de La Red, para poder entregar su punto de vista sobre lo ocurrido.

“El año pasado, en febrero, le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que me estaba vendiendo los relojes (…) no directamente a Tonka”, apuntó, señalando que hubo un joyero intermediario.

Indicó, además, que esta persona lo contactó para decirle que existía un cliente que quería pagar con cheques a fecha. De la Fuente accedió, dijo, sólo cuando se enteró que era Tomicic. Afirmó, además, tener los certificados de origen de los relojes.

“Entregué mis relojes, me llegaron los cheques de la Tonka y fin de la historia”, advirtió.

Hay que señalar que el esposo de Angélica Castro anunció hace algunas semanas la querella en contra de La Red.