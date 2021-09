El actor nacional Cristián de la Fuente envío una carta al director ejecutivo de La Red, Víctor Gutiérrez, luego que un reportaje del sitio web del canal afirmara que estaría siendo investigado en el caso que la Fiscalía mantiene bajo reserva por contrabando y receptación de relojes de alto precio.

El caso, en que estaría involucrado el esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López Spagui, fue publicado por Ciper Chile y más tarde el canal privado afirmó en un nuevo artículo que De la Fuente habría comprado especies robadas.

“Fuentes de fiscalía confirman que entre los nombres aparecidos en el caso también se encuentra el actor Cristián de la Fuente. Quien habría sido uno de los compradores de especies robadas“, señalaron en el reporte.

La carta

Tal como figura en archivos judiciales, horas más tarde, el actor envió un escrito firmado ante notario al experiodista de farándula y actual director de La Red, solicitándole que “rectifique y aclare la información publicada”.

“El día 06 de septiembre fui aludido personalmente en una nota periodístisca publicada a través de la página web del medio de comunicación que usted dirige, sobre el caso de contrabando y receptación de relojes que se ha dado a conocer durante los últimos días en diversos medios de prensa.

Desconozco cuál puede ser el origen de la información publicada en esta nota, cuyo titular afirma que estaría “entre los investigados” en este caso, considerando que en ningún momento se me consultó sobre este asunto, y que esta investigación tiene el carácter de reservado, según ha informado públicamente la Fiscalía.

En relación a esta publicación, quiero manifestar que no he recibido ninguna citación ni comunicación de la Fiscalía vinculada con esta -u otra- investigación penal, y nunca he estado involucrado en la compra de “especies robadas” como refiere la nota.

Esta injustificada y sorpresiva alusión, que ha sido replicada por otros medios de prensa, afecta gravemente mi honra y la de mi familia, razón por la cual me dirijo a usted con el propósito de que se rectifique y aclare la información publicada en esta nota, en uso del derecho que me confiere el artículo 16 de la ley N° 19.733″, se lee en el texto.

Vino una querella

Este lunes, De la Fuente afirmó en el matinal Mucho Gusto que fue luego del escrito y la negativa del canal, que decidió interponer una querella ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Gutiérrez.

En ella, solicitan al tribunal que se “publique el requerimiento de aclaración y rectificación, se condene al Sr. Víctor Gutiérrez Prieto al pago de 12 UTM (630 mil pesos), y las costas de la causa”.

En el programa de televisión, en conversación con Diana Bolocco, José Antonio Neme y Paulina de Allende Salazar, el actor afirmó que “la querella es aceptada”.

“¿Qué hace La Red? Publica que la querella no fue aceptada”, se quejó luego. En efecto, el canal publicó un nuevo artículo en que titulan “Intento de querella de Cristián de la Fuente contra La Red no prospera en tribunales”.