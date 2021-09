Pablo Mackenna fue parte del exitoso inicio del programa CQC en televisión, hace casi 20 años, cuando compartía panel con Nicolás Larraín y Felipe Bianchi.

Si bien el comunicador se mantuvo un tiempo en el espacio, en la actualidad parece no tener una buena opinión de la nueva versión de CQC, transmitida a través de redes sociales, la cual está a cargo de Sebastián Eyzaguirre.

Sin ir más lejos, en julio pasado en una entrevista dijo: “Yo estoy desmarcado de él (Eyzaguirre). Yo en mi cabeza lo funé el día que creyó que era gracia subir una grabación de él con una nana diciéndole ‘tú no sabes con quién te metiste, le robaste a quien le robaste, no le robaste a Perico Los Palotes’. En ese minuto me desmarqué para siempre”.

“Yo estoy seguro que el programa que hacíamos no se puede hacer porque éramos unos imbéciles (…) Jugábamos en unos limites que aprendimos a controlar. Nos reíamos de todos, de las mujeres. Está bien reírse del político que te roba, pero no de gente de la tele que no le había hecho daño a nadie”, agregó en ese entonces.

Recientemente, en un live de Instagram con Adriana Barrientos, ‘Cuchillo’ Eyzaguirre se refirió a esta polémica en su particular estilo.

“Yo nunca hablo de él, no me interesa. Cada vez que abro un portal sale de nuevo. ‘¿Viste lo que dijo este fósil de ti?’, y todo el tema. Me parece un tipo muy poco gravitante desde el lugar que lo quieras mirar”, indicó.

“Me da mucha risa lo que pasa con él, porque ningunea y trata de renegar de su pasado por el programa, cuando lo único que uno no puede hacer en la vida es renegar de algo fue importante en tu vida. Sobre todo en el caso de él, que si no hubiera sido por CQC no hubiera habido otro destino en su vida que ser un don nadie”, agregó.

Hay que señalar que el último especial de CQC fue para las elecciones primarias, donde se vieron involucrados en una polémica con el excandidato Mario Desbordes.