CQC fue un programa que tuvo bastante éxito a comienzos de la década del 2000, con animadores como Gonzalo Feito, Nicolás Larraín, Felipe Bianchi o Pablo Mackenna. Actualmente el formato funciona a través de internet y tiene especiales de elecciones.

Precisamente en el último proceso el espacio tuvo una polémica con el excadidato presidencial Mario Desbordes, luego que un notero consultara al representante de RN: “¿Qué se siente ser el único candidato de tez morena de la derecha?”.

En un inicio el político no respondió la consulta, sin embargo, se refirió a esto cuando fue entrevistado en la noche del domingo, al ir a saludar a Sebastián Sichel, ganador de la primaria de Chile Vamos.

“Fue una ordinariez. Yo espero que no sea periodista, porque la verdad es que ni siquiera da para los mínimos éticos de un profesional lo que hizo esta gente en la mañana”, indicó.

Justo en este contexto Pablo Mackenna, ex integrante del programa de televisión, estuvo invitado al espacio de Instagram Live llamado Noches Velvet, conducido por Fran García Huidobro.

En la instancia, el comunicador aprovechó de desmarcarse de la versión actual de CQC, que es animada por Sebastián Eyzaguirre.

“CQC derivó en un programa de internet que solo aparece para las elecciones. Pero eso es un asunto que hace Wom con ‘Cuchillo’ Eyzaguirre. Yo estoy desmarcado de él hace mucho tiempo”, expuso.

“A mí me interesa el humor, esa herramienta es fundamental. Creo que un mundo sin humor es lo más cercano al desfiladero que estamos”, agregó.

En este sentido, Mackenna dejó entrever que el formato original del espacio no sería aplicable a los tiempos actuales en la televisión.



“Yo estoy seguro que el programa que hacíamos no se puede hacer porque éramos unos imbéciles (…) Jugábamos en unos limites que aprendimos a controlar. Nos reíamos de todos, de las mujeres. Está bien reírse del político que te roba, pero no de gente de la tele que no le había hecho daño a nadie”, comentó.