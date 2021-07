Siguen las reacciones a las declaraciones de la abogada Carmen Gloria Arroyo, quien la semana pasada desclasificó el desaire que vivió con algunos famosos que no aceptaron participar en un lanzamiento virtual de su nuevo libro.

El tema fue comentado ampliamente en diversos paneles, e incluso Daniel Fuenzalida también aseguró que no tiene amigos en TV.

Francisca García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez tomaron dichas declaraciones para analizarlas en su programa online Cómplices. “Yo tengo ene amigos en la tele”, dijo el animador, a lo que la actriz respondió que ella también.

“¿Cómo vamos a trabajar sin amigos? Qué triste el mundo”, agregó García-Huidobro. Mientras Cecilia Gutiérrez, que también estaba presente, añadió: “Triste la vida sin amigos”, según consignó Glamorama.

“A mí no me invitó”

Para quienes no están al tanto de la polémica, esta comenzó en un Live de Instagram donde Arroyo confesó que mediante su editorial invitaron a varios famosos para presentar su libro No vivieron felices para siempre, pero recibieron sólo excusas, a excepción de Pamela Díaz.

“A mí no me invitó. Si me hubiese invitado a presentar su libro yo hubiese ido encantado… O hubiese llamado a la Fran y lo hubiésemos hecho felices”, aseguró Gutiérrez, quien compartió con la abogada la animación de La mañana de Chilevisión, y cuya relación no terminó siendo de las mejores.

Francisca, en tanto, agregó francamente que “a mí no me metas”. “Yo ni siquiera soy cercana a ella. Las únicas veces que he estado con ella han sido en situaciones laborales”, dijo.

De hecho, Fran aprovechó de recordar un problema que tuvo con Carmen Gloria mientras ambas trabajaban en CHV, debido a que “yo me reí de las pelucas de su programa”, haciendo referencia a los disfraces para ocultar la identidad de los participantes del extinto espacio La Jueza.

En 2017, García-Huidobro se puso una peluca para imitar a Melón y Melame en Primer Plano y ahí dijo: “Oye, ¿quién usó esta peluca antes? ¿La usaron en La Jueza? Me pica la cabeza”.

Años más tarde, en Canal 13, repitió la broma en Sigamos de Largo. “Esas pelucas de La Jueza no se las recomiendo a nadie, la pediculosis te la encargo”.

“Me acusó en gerencia”

Según reveló Gutiérrez, la abogada “estaba súper enojada porque, claro, cuando hablan algo de tu programa a todos nos ha pasado que uno se pica”, comentó Gutiérrez.



“Me acusó en gerencia”, aseguró Fran. “¿Sabes lo que pasa? Que yo para esas cuestiones tengo 12 años. Entonces si te picai (sic) más te voy a dar. Y me pasó que fue tanto, tanto, tanto lo que hinchó, que yo no podía creer”, dijo.

Eso sí, el reclamo no llegó a nada. “Es que en esa época no me retaban”, aseveró, para luego prometer que “yo no la voy a molestar nunca más. Lo prometo. Pero eso no significa que somos amigas”.