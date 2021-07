Luego del desdén que realizaron algunos famosos contra la abogada y conductora de televisión Carmen Gloria Arroyo, quien invitó a varios de ellos a un lanzamiento virtual de su nuevo libro y se negaron a participar, la comunicadora aclaró los hechos y afirmó que no entregaría nombres. “Los que fueron, que se queden tranquilos”, dijo.

Fue en un Live de Instagram que Arroyo confesó que mediante su editorial invitaron a varios famosos para presentar su libro No vivieron felices para siempre, pero recibieron sólo excusas. Eso, hasta que ella decidió contactar personalmente a Pamela Díaz, quien sí estuvo dispuesta.

“Es un poco impresentable viendo el escenario que hay donde son muy pocos los que están copados de trabajo y no tengan disponibilidad de horario”, afirmó a BioBioChile, agregando luego que la situación “no es ninguna novedad, no me parece extraño. Me parece concordante con la relación que tengo con la mayoría de ellos y fue no más. No me quita el sueño. No me preocupa”.

“Que se queden tranquilos”

La conductora del programa Carmen Gloria a Tu Servicio (TVN), que recientemente se anunció que llegaría a la pantalla española tras la adquisición de los derechos de las grabaciones, insistió en que no entregaría nombres porque no le interesa “hablar mal de nadie”.

Decidió contactar a Díaz, dijo, porque sabe que “tiene más disposición, a pesar de que tiene una agenda súper ocupada (…) es muy amorosa, muy buena onda, me ha dado consejos porque es más vivaracha que yo”. Relató que “le mandé un audio y ella inmediatamente me dice ‘obvio pues, cabezona, dime a qué hora y yo me acomodo’. Coordinamos la hora y esta semana estábamos haciendo el Live sin ninguna complicación”.

“No voy a entregar nombres ni nada, así que los que fueron, que se queden tranquilos porque jamás lo haría. Sobre mi cadáver daría los nombres“, puntualizó.

Relación con rostros

Para ella, lo ocurrido concuerda con la relación que tiene con la televisión. Afirmó que siempre se ha “considerado un pájaro raro en ese mundo, hago mi programa y me voy”.

“No tengo ninguna relación muy profunda con ellos salvo excepciones (…) además, está este prejuicio de haber sido considerada distinto al perfil, al típico rostro de televisión… por no decir el hermano pobre de la televisión. Nuestro programa ha sido tratado súper peyorativamente y por ende, también yo”, dijo.

Aclaró, antes, que “no lo digo de picada ni nada. Porque, por el contrario, nos va súper bien, tengo el cariño de la gente que es mi objetivo, nunca me he sentido un rostro. Soy una abogada trabajando en televisión”.

Su relación con los otros rostros, advirtió, es “muy formal y protocolar”. Y esperando que no se le “escape ninguno”, nombró a sus excepciones: Eva Gómez, Vivi Kreutzberger, Carlos López, Marcelo Arismendi y Andrés Alemparte. Con los otros, afirmó, “buena onda, pero no me considero amiga de ninguno”.

“No es un mundo que yo busque o con el que me sienta cómoda. Mi mundo siguen siendo mis mismos amigos de siempre. En mi casa o en la casa de ellos, es un círculo muy cerrado. He tenido la suerte de que algunos con los que he trabajando han entrado, y con eso me quedo“, añadió.

El hecho, entonces, se convirtió para Arroyo en “una anécdota de la que nos reimos ese día con la Pame, que es concordante con lo que pensamos y con lo que creemos que piensa el resto del mundo televisivo de mí”. “Entonces nada. Punto y final”, sentenció.

Mira el Live aquí: