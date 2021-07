La abogada y conductora del programa Carmen Gloria a Tu Servicio (TVN), Carmen Gloria Arroyo, reveló en un Live de Instagram junto a la comunicadora Pamela Díaz que vivió un feo desdén de famosos, a quienes invitó al lanzamiento virtual de su nuevo libro y no aceptaron.

Arroyo dio a conocer hace algunos días su obra No fueron felices para siempre y, mientras hablaba con su editora y esperaba a que Díaz se conecte, fue que comenzó a contar su experiencia.

Si bien no reveló nombres, dijo que sería “bien franca. (A Pamela) la conozco hace un tiempo y tengo una muy buena relación con ella. Me cae la raja, literal. Me encanta la gente directa, franca”. “Prefiero eso que las falsas amistades”, alcanzó a agregar cuando apareció la panelista de Me Late desde el estudio de TV+.

Más tarde, Arroyo reveló que “la editorial le había pedido a un montón de gente y todos dijeron que no. Y cuando me dijeron a mí (que nadie había aceptado), yo dije ‘buta, pero si es verdad que yo no tengo amigos en la tele. Déjenme escribirle a la Pame (Díaz), que es a quien siento más cercana”.

“¿De verdad te dijeron todos que no? O alguno no podía“, consultó atónita Díaz. La abogada respondió que los consultados habían dicho que no podían, que por la hora, que estaban ocupados o que la agenda estaba completa.

“La gente es como las pelotas a veces, pero mira que todo en la vida se devuelve, cuando menos lo esperes”, arremetió la panelista de TV+, llamando luego a que los famosos deben aprender a ser “más humildes”.

Argumentó que luego de ser desvinculada de Chilevisión, comenzó a grabar en un canal de Youtube en el que entrevista a famosos. El problema, aseguró, es que cuando los contactan la respuesta es “‘sí, ¿cuánto pagan? (Y yo) ¿Cómo te voy a pagar? si ni yo gano plata, estoy partiendo recién"”-

“Los que trabajamos en tele deberíamos estar un poquito más humildes y entender que vienen cambios heavy, que no son las mismas lucas antes, que hay que trabajar mucho más. Pero es gente que nunca va a aprender, hay que dejarlos ser no más y que sigan su camino”, cerró.

En una conversación previa con BioBioChile, la abogada había adelantado que en su libro se encontrarían una mezcla de su experiencia de vida con consejos jurídicos para personas que se están separando o divorciando.

“(Está) todo lo que implique el proceso de quiebre, entrecruzado con mi propia historia porque, por suerte o lamentablemente, me ha tocado vivir en calidad de hija o de cónyuge”, sentenció.