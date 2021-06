Al parecer la polémica de Cata Vallejos está lejos de terminar. Tras subir varios videos explicando por qué no se vacunaría contra el covid-19, la influencer realizó una reflexión de lo que está viviendo debido a las duras críticas que recibe en redes sociales.

En una publicación de Instagram, que luego eliminó, la mujer de 31 años habló de la importancia de la empatía y las consecuencias de la violencia verbal.

“¿En qué nos estamos convirtiendo? Es una pregunta que me he hecho últimamente. Vivir en carne propia la violencia verbal, amenazas, burlas… simplemente por el hecho de dar mi opinión en cuanto a mi forma de actuar con mi propio cuerpo”, comenzó la exparticipante de Calle 7, según consignó Publimetro.

Recordemos que Vallejos aseguró el fin de semana que no optará por la vacuna porque cree que tiene un sistema inmune suficientemente fuerte gracias a su vida sana y porque ya estuvo contagiada con coronavirus, por lo que tendría “anticuerpos” para defenderse del virus.

En su mensaje, Vallejos continuó preguntando: “¿Alguna vez has pasado algo similar? ¿Te han atacado de una manera que sabes que no te mereces? Quizás en tu colegio o escuela, quizás en la universidad, quizás entre tu ‘grupo de amigos’ de infancia. Y lo digo así entre comillas, porque claramente no eran tus amigos”.

“¿Y saben por qué? Porque el que es feliz con uno mismo y disfruta de la vida no tiene tiempo de hacer el mal a nadie. Al ver este tipo de actitudes de personas, me pregunto ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Es así como queremos enseñarle a los que vienen después? ¿Con violencia? ¿Con no respetar al otro, a pesar que tenga una postura u opinión distinta?”, sentenció.

“La verdad es que yo no. Y jamás, jamás, voy a estar de acuerdo con que se discrimine a alguien por pensar diferente. Somos seres humanos, somos todos distintos, y también por eso podemos no pensar igual. No por eso vamos a juzgar a alguien aunque sea el único en el mundo. Es su pensamiento, es su creencia y se debe respetar. Es la base de todo”, escribió.

Durante la noche de este, luego que incluso el Ministro de Salud aludiera a sus dichos, la influencer aseguró que había recibido insultos de parte de sus seguidores y que incluso le habían deseado la muerte.

“Como seres humanos tenemos la capacidad de razonar, de amar, de sentir y de vivir, que es lo más importante. No nos olvidemos de eso”, agregó en su mensaje de hoy martes.

Catalina cerró diciendo que “en estos momentos me encuentro reiniciándome y llenándome de amor del bueno”, y además agradeció a quienes la han apoyado.

Otras polémicas

Vallejos ha protagonizado varias polémicas desde que comenzó la pandemia. Una de ellas fueron críticas que recibió por salir de Chile en abril, tras el cierre de fronteras. Si bien dijo que se iba a reencontrar con su novio en Perú, donde se habría instalado a vivir, después confirmó que estuvo en Colombia de vacaciones.

A finales de octubre, en tanto, se enfrascó en una discusión en Instagram con un

usuario que la criticó por viajar a México, junto a la periodista Daniela Urrizola y la fotógrafa Carmen Cabezas.

“Que gente más irresponsable, pero no me sorprende nada. Espero que después se queden en sus casas para no contaminar a la gente por culpa de sus divertimentos. Y eso del que puede puede, o sea, yo puedo y no lo hago porque tengo un par de dedos de frente para saber que no se debe viajar. ¿Qué sigue, viaje a Europa?”, sentenció un usuario de la plataforma.

Esto provoco la respuesta inmediata de Catalina. “Amigo, no por viajar te vas a ‘contaminar’, ¡¿de qué estás hablando?! Hay protocolos para todo y créeme que a la vuelta andaré libre por la vida, ¿porque sabes qué? Me haré el examen y como va a salir negativo podré andar por la calle desde el día uno”, escribió.

“Uno se puede contagiar con solo salir a la plaza, o no hubieran hecho cuarentenas en todo el mundo”, agregó el cibernauta.

A esto Vallejos replicó: “¡Entonces quédate encerrado en tu casa y listo! Pero deja ser libres a los queremos y no nos da miedo. Yo prefiero mil veces vivir mi vida feliz que con miedo (obvio, cuidándome igual). Ese es mi pensamiento y los demás los respeto, pero seguiré haciendo mi vida”.

Posteriormente volvió a la polémica, tras afirmar que “la mascarilla hace pésimo para la salud”, contradiciendo así los consejos de expertos y del Minsal. Tras sus dichos terminó disculpándose.