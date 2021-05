Uno de las sorpresas que dejó la última elección de alcaldes en Chile fue el triunfo de Tomás Vodanovic en la comuna de Maipú, desplazando de aquel cargo a Cathy Barriga, quien estuvo por un periodo.

Rápidamente, en redes sociales se comenzó a especular respecto a quién es aquel futuro jefe comunal, que tiene 30 años y es sociólogo de la Universidad Católica.

Sin ir más lejos muchas personas se preguntaron si él en realidad es sobrino de Antonio Vodanovic, histórico presentador del Festival de Viña del Mar, o al menos tiene algún parentesco lejano.

Tomás Vodanovic respondió aquella durante esta mañana, en contacto con el matinal Contigo en la Mañana, asegurando que podría existir alguna relación familiar, aunque no conoce al familiar.

“Yo creo que desde que tengo 5 años lo primero que me preguntan es si soy hijo, sobrino o algo de Antonio Vodanovic. Yo me lo tomo con humor, son cosas anecdóticas”, señaló.

“No lo conozco a Antonio, aprovecho de aclarar. No sé si es pariente mío lejano, creo, porque todos los Vodanovic alguna conexión tenemos, pero nunca he estado con él. Nunca he compartido con él, así que haber si algún día se da”, agregó.

Sin ir más lejos, el futuro alcalde sostuvo que cuando era niño generalmente le lanzaban bromas respecto a su apellido, asegurando que siempre se lo tomó con humor.

“Cuando chico siempre molestaban que me regalara entradas para el Festival de Viña y nunca apareció, a ver si es el minuto de conocer al casi tío famoso”, concluyó.

Hay que señalar que los nuevos alcaldes asumirán sus funciones el próximo 28 de junio, 43 días después de haber sido electos.