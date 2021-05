Un duro momento se vivió esta mañana en la emisión del matinal Mucho Gusto, en medio de la cobertura que se dio al caso de Emilio Jara, menor de edad que fue asesinado en la comuna de Longaví. En este contexto, la notera Tania Mardones no pudo evitar emocionarse con el testimonio de la madre de la víctima.

Si bien las vocerías en la familia generalmente son realizadas por una tía de Emilio, en esta oportunidad fue la propia progenitora quien decidió tomar la palabra para hablar ante los medios de comunicación.

“A nadie le doy el dolor tengo. Estoy parada en este momento, para darle las gracias a toda aquella gente que llegó aquí de otros lados a estar conmigo en este momento. Por eso doy gracias a todos”, indicó la mujer, visiblemente afectada.

Tras escuchar esto, la periodista se mostró visiblemente afectada, situación que notaron los panelistas que estaban en el estudio.

“Has estado ahí desde el jueves, cuando desapareció Emilio, vamos a tener la formalización, pero te noto bien afectada Tania. Se ve una familia muy unida que pide respeto por parte de la prensa en las últimas horas, ¿cómo lo has vivido tú?”, sostuvo Paulina de Allende Salazar.

Ante esto Mardones lanzó una potente reflexión, sus dichos fueron captados por Página 7. “Lo que pasa es que es difícil porque es una familia super unida, no quiero ser poco profesional, estoy un poco complicada. Solamente es el mensaje de esta familia que dice que deben preocuparse que las personas que nos quitaron a Emilio tengan que ser mantenidos en la cárcel”, inició.

“Lamentablemente le pasó a una familia que no lo merecía, no diga que alguien merezca esto, pero ellos son una familia tan querida en este lugar. No quiero ser poco profesional, ni nada, pero la verdad que estar con ellos, el abrazo de Ana, toda la confianza con nosotros ha sido súper fuerte”, agregó.

“Es súper fome y triste comunicar estas cosas, porque ojalá nuestra pega no fue ese esta, no comunicar estas cosas. Que nuestra pega sea mostrar cuando las cosas funcionan, cuando nos cuidamos entre nosotros, cuando las familias no viven estas cosas”, concluyó.

Hay que señalar que, esta jornada, el tribunal dictó la prisión preventiva para los dos presuntos involucrados en el crimen del menor de edad.