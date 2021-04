Han sido semanas ajetreadas para Luis Gnecco. Estuvo contagiado con covid-19, por lo cual debió ser internado durante algunos días; también ha estado trabajando en diferentes proyectos de teatro, y como si eso fuera poco protagonizó una de las polémicas más bulladas del año.

El intérprete que ha participado en grandes series y películas internacionales, por estos días es jurado en la versión chilena de Got Talent. Allí comparte con Carolina Arregui, Sergio Freire y Denise Rosenthal.

Fue justamente con esta última con quien vivió un impasse que se pudo ver en el espacio de Mega hace algunas semanas.

Todo comenzó con la presentación de unos artistas del Centro Cultural y Artístico China Chile, quienes mostraron la “Danza del león del sur”. Aunque todos los jurados alabaron el trabajo, Gnecco y Arregui dieron sus votos negativos y los artistas no avanzaron de fase.

“Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no”, indicó el actor. Esto generó el malestar de Rosenthal, quien expresó: “No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza”.

Luego que Gnecco mencionara que era un “show de centro cultural y no de televisión”, Rosenthal lanzó: “Eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas“.



“Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad”, replicó el actor, ante lo cual la artista argumentó: “esto es televisión. Le hace bien a la televisión ver más cultura. Qué pena”.

La pelea no quedó ahí, porque en redes sociales las críticas llovieron sobre Gnecco, llegando a ser tendencia nacional, a lo que él respondió con un meme en Instagram.

“Váyanse al Parque O’Higgins”, dice la imagen con un tono aterrador, donde el actor aparece haciendo una mueca. Publicación que hoy ya no se encuentra en su cuenta.

A varios días de ello, el actor concedió una entrevista a la revista Ya, donde además de muchos otros temas, abordó la polémica y el fenómeno de las redes sociales.

“No tengo Twitter, me salí cuando vi que mucha gente lo ocupa como una cloaca de descarga. Solo manejo mi Instagram con los comentarios bloqueados, salvo los de mis amigos”, aseguró sobre las redes sociales.

“Asumo que soy un provocador y no tengo problemas frente a las reacciones, siempre que sean con respeto. Pero ahora estamos en un país donde la discusión pública se ha tornado odiosa, descalificadora, ignorante. Y las redes sociales son un reflejo: gente que no sabe escribir, que habla a garabatos, con ignorancia, ferocidad y animadversión”, sentenció.

Gnecco aseguró que “llegaron a mi hija, y ahí si que no lo permito. No lo vivo como ofensa personal, pero sí como una gran decepción. No queda más que reírse, hay que ponerle humor”.

El intérprete además explicó su crítica postura frente a la televisión, donde también ha desarrollado su carrera.

“De lo que siempre me he quejado es del nivel de administración de la televisión en Chile, que ha sido no vergonzoso, ¡ha sido desastroso! He hecho dos o tres teleseries que me han satisfecho mucho, no más”, dijo.

“La generación que trabajó con Vicente Sabatini, creo que puede estar orgullosa. Me habría encantando ser del elenco de las Romané, de las Pampa Ilusión. Había mucho respeto por los actores”, cerró.